Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una nueva distribución de las paradas de colectivos sobre avenida Santibáñez , que comenzará a implementarse este viernes 13 de noviembre. La medida forma parte del operativo de reordenamiento del transporte urbano de pasajeros que se desarrolla progresivamente en distintos sectores de la ciudad.

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Los cambios estarán a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y alcanzarán a las paradas ubicadas entre las calles Bárcena y Patricias Argentinas.

La reorganización comprende dos sectores de avenida Santibáñez, donde las líneas de colectivos serán distribuidas en diferentes paradas y refugios.

En este primer tramo se establecerán tres paradas, organizadas de la siguiente manera:

Primera parada , en dirección a Ramírez de Velazco: líneas 12, 15, 28 y 35.

Segunda parada: líneas 36, 38 y 39.

Tercera parada: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla) y 47.

Los pasajeros que utilizan estos recorridos deberán tener en cuenta la nueva ubicación de las líneas al momento de abordar el transporte.

Cómo quedan las paradas entre Ramírez de Velazco y Patricias Argentinas

Transporte público en San Salvador de Jujuy.

En el segundo tramo de avenida Santibáñez se organizarán seis refugios para distribuir las distintas líneas del transporte urbano:

Primer refugio: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47.

Segundo refugio: líneas 4, 4 x Flash, 18 y 33.

Tercer refugio: líneas 24, 44 y 46.

Cuarto refugio: líneas 17, 25 y 32.

Quinto refugio: líneas 19, 27 y 34.

Sexto refugio: líneas 6, 10 y 16.

Esta distribución comenzará a regir el viernes 13 de noviembre y modifica la organización de las paradas en uno de los sectores por donde circulan distintas líneas de colectivos de la capital jujeña.

Recomendaciones para los pasajeros

Desde la Municipalidad solicitaron a los usuarios del transporte urbano prestar atención a la nueva distribución de las paradas para evitar confusiones al momento de tomar el colectivo.

También pidieron respetar la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones del personal municipal, que estará presente para orientar a los pasajeros.