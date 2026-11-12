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12 de noviembre de 2026 - 21:02
Capital.

Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo quedarán distribuidas las líneas de transporte urbano en dos tramos de la avenida.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cambio en las paradas.

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Los cambios estarán a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y alcanzarán a las paradas ubicadas entre las calles Bárcena y Patricias Argentinas.

La reorganización comprende dos sectores de avenida Santibáñez, donde las líneas de colectivos serán distribuidas en diferentes paradas y refugios.

Cómo quedan las paradas entre Bárcena y Ramírez de Velazco

En este primer tramo se establecerán tres paradas, organizadas de la siguiente manera:

  • Primera parada, en dirección a Ramírez de Velazco: líneas 12, 15, 28 y 35.

  • Segunda parada: líneas 36, 38 y 39.

  • Tercera parada: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla) y 47.

Los pasajeros que utilizan estos recorridos deberán tener en cuenta la nueva ubicación de las líneas al momento de abordar el transporte.

Cómo quedan las paradas entre Ramírez de Velazco y Patricias Argentinas

Transporte p&uacute;blico en San Salvador de Jujuy.

Transporte público en San Salvador de Jujuy.

En el segundo tramo de avenida Santibáñez se organizarán seis refugios para distribuir las distintas líneas del transporte urbano:

  • Primer refugio: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47.

  • Segundo refugio: líneas 4, 4 x Flash, 18 y 33.

  • Tercer refugio: líneas 24, 44 y 46.

  • Cuarto refugio: líneas 17, 25 y 32.

  • Quinto refugio: líneas 19, 27 y 34.

  • Sexto refugio: líneas 6, 10 y 16.

Esta distribución comenzará a regir el viernes 13 de noviembre y modifica la organización de las paradas en uno de los sectores por donde circulan distintas líneas de colectivos de la capital jujeña.

Recomendaciones para los pasajeros

Desde la Municipalidad solicitaron a los usuarios del transporte urbano prestar atención a la nueva distribución de las paradas para evitar confusiones al momento de tomar el colectivo.

También pidieron respetar la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones del personal municipal, que estará presente para orientar a los pasajeros.

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