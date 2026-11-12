Desde este viernes, cambian las paradas de colectivos en avenida Santibáñez

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una nueva distribución de las paradas de colectivos sobre avenida Santibáñez, que comenzará a implementarse este viernes 13 de noviembre. La medida forma parte del operativo de reordenamiento del transporte urbano de pasajeros que se desarrolla progresivamente en distintos sectores de la ciudad.
Los cambios estarán a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y alcanzarán a las paradas ubicadas entre las calles Bárcena y Patricias Argentinas.
La reorganización comprende dos sectores de avenida Santibáñez, donde las líneas de colectivos serán distribuidas en diferentes paradas y refugios.
Cómo quedan las paradas entre Bárcena y Ramírez de Velazco
En este primer tramo se establecerán tres paradas, organizadas de la siguiente manera:
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Primera parada, en dirección a Ramírez de Velazco: líneas 12, 15, 28 y 35.
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Segunda parada: líneas 36, 38 y 39.
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Tercera parada: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla) y 47.
Los pasajeros que utilizan estos recorridos deberán tener en cuenta la nueva ubicación de las líneas al momento de abordar el transporte.
Cómo quedan las paradas entre Ramírez de Velazco y Patricias Argentinas
Transporte público en San Salvador de Jujuy.
En el segundo tramo de avenida Santibáñez se organizarán seis refugios para distribuir las distintas líneas del transporte urbano:
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Primer refugio: líneas 42 (La Viña), 42 (Higuerilla), 43 y 47.
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Segundo refugio: líneas 4, 4 x Flash, 18 y 33.
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Tercer refugio: líneas 24, 44 y 46.
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Cuarto refugio: líneas 17, 25 y 32.
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Quinto refugio: líneas 19, 27 y 34.
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Sexto refugio: líneas 6, 10 y 16.
Esta distribución comenzará a regir el viernes 13 de noviembre y modifica la organización de las paradas en uno de los sectores por donde circulan distintas líneas de colectivos de la capital jujeña.
Recomendaciones para los pasajeros
Desde la Municipalidad solicitaron a los usuarios del transporte urbano prestar atención a la nueva distribución de las paradas para evitar confusiones al momento de tomar el colectivo.
También pidieron respetar la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones del personal municipal, que estará presente para orientar a los pasajeros.
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