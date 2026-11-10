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10 de noviembre de 2026 - 10:18
Jujuy.

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

El incendio ocurrió este martes por la mañana cerca de la vieja terminal. Bomberos controlaron las llamas y no se registraron heridos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

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Según las primeras informaciones, el fuego comenzó en la parte delantera de la unidad de transporte, por causas que todavía se desconocen. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y las consecuencias del siniestro fueron materiales.

El episodio ocurrió en un horario de importante circulación de vehículos y transporte público, por lo que generó complicaciones en el tránsito de este sector de la capital jujeña.

Cómo fue el incendio del colectivo de San Cayetano

De acuerdo con la información difundida por El Tribuno de Jujuy, las llamas comenzaron en el sector delantero del vehículo y motivaron un rápido operativo para evitar que el fuego se extendiera al resto de la unidad. Tras recibir el aviso, personal de Bomberos llegó al lugar y comenzó las tareas para sofocar el incendio.

Una vez controladas las llamas, los efectivos realizaron trabajos de enfriamiento y aseguraron el sector para prevenir nuevos focos. Por el momento, no se confirmó qué provocó el fuego. Las autoridades deberán determinar si se produjo por una falla mecánica, eléctrica u otra circunstancia.

Tampoco se informó oficialmente cuántas personas viajaban en el colectivo al momento del incidente.

Complicaciones en el tránsito cerca de la vieja terminal

El incendio se registró en una zona de intenso movimiento, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando numerosos colectivos y vehículos particulares circulan por las inmediaciones de la vieja terminal.

Una cobertura de Base Informativa señaló que se realizaron desvíos preventivos mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, lo que habría provocado demoras en la circulación.

Se incendió un colectivo de San Cayetano cerca de la vieja terminal de Jujuy

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El sector de calle Iguazú también tenía previstas restricciones de tránsito desde este martes por trabajos de repavimentación anunciados previamente por la Municipalidad.

En cuanto al estado del colectivo, se registraron daños materiales, aunque todavía no se precisó el alcance de las pérdidas.Hasta el momento, la empresa San Cayetano no difundió un comunicado público sobre lo ocurrido.

Se aguarda información oficial que permita establecer las causas del incendio y conocer si la unidad podrá volver a prestar servicio.

Nota en desarrollo.

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