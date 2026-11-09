Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy

El motociclista de 18 años acusado de provocar el siniestro vial en el que murió el policía Carlos Lucas Soto, de 25 años , fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre sobre avenida General Savio, a la altura del ingreso al barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy.

La detención fue dispuesta después de que el joven recibiera el alta médica del hospital Pablo Soria , donde había sido asistido por las lesiones que sufrió durante el accidente. La investigación incorporó testimonios de testigos e imágenes de las cámaras de seguridad del sistema 911 para reconstruir lo sucedido.

El efectivo fallecido pertenecía al Cuerpo de Caballería de la Policía de Jujuy y circulaba en una motocicleta cuando fue embestido por el conductor que, según las primeras investigaciones, intentaba escapar de un control vehicular.

El siniestro se registró alrededor de las 5:40 del sábado, cuando personal policial realizaba un operativo de control vehicular en inmediaciones del puente de acceso al barrio Coronel Arias. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el motociclista de 18 años circulaba en una Honda Wave de 110 cilindradas y, al advertir la presencia de los efectivos, realizó un giro en U para evitar el control.

En esa maniobra ingresó en contramano a la avenida General Savio e impactó contra una motocicleta Rouser de 150 cilindradas conducida por Carlos Lucas Soto. Como consecuencia del choque, el policía perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto, sufriendo graves lesiones.

Personal del SAME acudió al lugar y trasladó al efectivo al hospital Pablo Soria, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la tarde del sábado.

El conductor quedó detenido y buscan a otro automovilista

El joven de 18 años fue asistido por personal médico y trasladado al hospital Pablo Soria. Tras recibir el alta, se retiró del establecimiento. Sin embargo, luego de confirmarse el fallecimiento del policía, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Adrián Pedraza, dispuso su localización y detención.

La decisión se tomó a partir de los testimonios reunidos y del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona. El motociclista quedó a disposición de la Justicia. El control de alcoholemia realizado después del siniestro arrojó resultado negativo.

Para este lunes 9 de noviembre estaba previsto que fuera notificado formalmente de la imputación en su contra y que designara un abogado defensor. Hasta el momento, no se confirmó públicamente la calificación penal definitiva.