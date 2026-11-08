Vuelve el calor a Jujuy: máximas de 30 grados y probabilidad de tormentas durante la semana

El pronóstico del tiempo en Jujuy para la semana del lunes 9 al jueves 12 de noviembre anticipa un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 30 grados y probabilidades de tormentas hacia la mitad de la semana.

Tiempo. Jujuy, entre las ciudades más calurosas: se espera un descenso de temperatura desde el miércoles

Según el Servicio Meteorológico Nacional , en San Salvador de Jujuy se espera que las temperaturas aumenten a medida que avancen los días. Las mañanas comenzarán con registros frescos, pero durante las tardes el ambiente se tornará más cálido, especialmente el miércoles y jueves.

El lunes 9 de noviembre comenzará con una temperatura mínima cercana a los 12 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 25 grados. Para esta jornada no se esperan precipitaciones significativas , por lo que las condiciones serían favorables para realizar actividades al aire libre.

El martes 10 continuará la tendencia de tiempo estable, aunque con un leve aumento de la temperatura. La mínima se mantendrá alrededor de los 12 grados, mientras que la máxima podría llegar a los 28 grados.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por mañanas frescas y tardes cada vez más cálidas, con escasas probabilidades de lluvias.

Miércoles y jueves: máximas de 30 grados y posibles tormentas

El panorama meteorológico comenzará a cambiar desde el miércoles 11 de noviembre, cuando la temperatura máxima podría alcanzar los 30 grados, mientras que la mínima rondaría los 16 grados.

Para esa jornada se anticipa un incremento de la inestabilidad atmosférica, con un 40% de probabilidades de tormentas. Estas condiciones podrían generar precipitaciones aisladas en diferentes sectores.

El jueves 12 se mantendría el ambiente caluroso, con registros similares a los del día anterior: una máxima de 30 grados y una mínima de 16 grados. Además, continuará la probabilidad de tormentas, estimada inicialmente en un 40%.

Sobre el fenómeno de el Niño en Jujuy

En el marco de la posible llegada de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, Edgardo Sosa, director provincial de Recursos Hídricos de Jujuy, sostuvo que la provincia intensificó las tareas preventivas frente al escenario climático previsto.

“Este año la probabilidad de ocurrencia es del 100%, por lo tanto hay que prepararse. Los escenarios han sido óptimos y hemos tenido la particularidad y el cuidado de darle mayor intensidad al plan operativo”, afirmó el funcionario tras reunirse con la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura de Jujuy.