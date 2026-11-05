Truco: ¿Cómo refrescar la habitación sin ventilador en días de calor?

Con la llegada de esta época del año, las temperaturas comienzan a elevarse y el calor gana lugar. Aunque algunas noches todavía permiten descansar con cierta comodidad , otras se convierten progresivamente en un desafío a la hora de dormir. Por ello, resulta conveniente tener a mano este truco para refrescar la habitación sin necesidad de ventilador.

En esas circunstancias, el bolsillo también puede verse afectado, ya que la desesperación por encontrar algo de alivio durante la madrugada puede llevar a encender el ventilador , en caso de contar con uno, para intentar conciliar el sueño y dejar de dar vueltas en la cama .

Sin embargo, existe una alternativa sencilla para disminuir la temperatura de un ambiente sin necesidad de recurrir a aparatos eléctricos . El método consiste en utilizar únicamente una toalla y un poco de agua , siempre que la habitación disponga de una ventana .

La técnica no requiere demasiados elementos ni preparativos. Basta con mojar una toalla utilizando agua fría y colocarla suspendida frente a una ventana que permanezca abierta en el dormitorio. De esta forma, cuando la brisa del exterior ingresa durante las horas nocturnas, pasa a través de la tela humedecida . En ese proceso, la evaporación del líquido genera un efecto de enfriamiento que permite que el aire que circula hacia el interior de la habitación tenga una temperatura más agradable .

El funcionamiento de este recurso se basa en un fenómeno físico conocido como evaporación. Al entrar en contacto el aire a elevada temperatura con un elemento húmedo y fresco, en este caso una toalla empapada, se produce una transferencia de calor: una parte de la energía térmica es absorbida durante el proceso en el que el agua pasa al estado gaseoso.

John Lawless, experto en sistemas de calefacción de la empresa Best Heating, hizo referencia a este mecanismo en una conversación con la revista NLC. Según explica, aunque esta alternativa no consigue reducir considerablemente los grados del ambiente, sí permite generar una sensación térmica más agradable y aliviar las molestias ocasionadas por las altas temperaturas, especialmente en habitaciones de dimensiones reducidas y con poca ventilación.

Esta alternativa para combatir el calor suele ofrecer mejores resultados en regiones de clima árido, especialmente cuando durante la noche desciende la temperatura y se producen corrientes de aire. Esto se debe a que la escasa humedad presente en el ambiente facilita que el agua de la tela se evapore con mayor rapidez, haciendo que la corriente que atraviesa la toalla llegue al interior con una sensación más fresca.

Por el contrario, cuando se trata de zonas con altos niveles de humedad, el procedimiento no resulta tan efectivo, debido a que el exceso de vapor de agua en el aire ralentiza el proceso de evaporación. Algo similar sucede durante las denominadas noches tropicales, en las que el calor persiste y los valores térmicos del exterior no disminuyen lo suficiente como para conseguir un alivio significativo.

Una de las principales cualidades de esta alternativa es que puede ponerse en práctica fácilmente, sin necesidad de realizar modificaciones en la vivienda ni comprar equipamiento especial. Se trata de una opción accesible que no incrementa el consumo eléctrico y que, al mismo tiempo, favorece la circulación del aire dentro de los ambientes sin depender de ventiladores u otros dispositivos. A su vez, está disponible para utilizarse siempre que sea necesario.

Por otra parte, este recurso puede complementarse con diferentes medidas destinadas a combatir las altas temperaturas y conseguir un entorno más confortable durante los meses de verano. Entre las recomendaciones más habituales se encuentra la de mantener las persianas cerradas o parcialmente bajas a lo largo de las horas de sol, con el objetivo de bloquear la entrada directa de los rayos solares y evitar que las habitaciones acumulen demasiado calor.

Una recomendación adicional es ventilar el hogar durante los momentos del día en los que el calor pierde intensidad, especialmente al amanecer y cuando comienza a caer el sol. En esos períodos, resulta conveniente dejar abiertas las aberturas para permitir que ingrese aire del exterior y disminuir la temperatura de los espacios interiores.

Asimismo, se puede recurrir a la técnica de circulación de aire cruzada, que se logra manteniendo abiertas ventanas ubicadas en sectores enfrentados de la casa. Esta disposición favorece el desplazamiento de las corrientes de un extremo a otro, facilitando la renovación del aire y contribuyendo a crear un ambiente más fresco.

Este flujo de aire suele generar una sensación de alivio muy placentera durante las noches estivales, particularmente cuando los grados comienzan a bajar en el exterior y la entrada de una brisa más fría contribuye a crear condiciones favorables para descansar y dormir mejor.

En definitiva, si bien los equipos actuales de refrigeración permiten combatir las altas temperaturas de manera rápida y confortable, también hay recursos caseros que ofrecen una solución práctica y económica. Estas opciones, además de ser fáciles de implementar, no representan un desembolso extra y pueden ayudar a mantener una temperatura más agradable dentro de la vivienda.