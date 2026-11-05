Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 4 de noviembre

Quini 6 - Sorteo

Este miércoles 4 de noviembre se realizó el sorteo N° 3423 del Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe. Aunque los pozos principales quedaron vacantes, hubo 24 apostadores que ganaron más de $15 millones cada uno en la modalidad Siempre Sale.

El próximo sorteo se realizará el domingo 8 de noviembre y tendrá un pozo acumulado estimado de 6.850 millones de pesos.

Quini 6: todos los números ganadores del miércoles Los resultados de cada modalidad fueron los siguientes:

Tradicional

Números: 02 - 09 - 14 - 27 - 39 - 45.

Pozo de $1.493.765.204: vacante.

35 ganadores con cinco aciertos: $1.176.465,60 cada uno. La Segunda Números: 18 - 19 - 28 - 30 - 43 - 45.

Pozo de $2.105.964.403: vacante.

7 ganadores con cinco aciertos: $5.882.328 cada uno. Revancha Números: 02 - 05 - 20 - 21 - 32 - 39.

Pozo de $1.078.165.814: vacante. Siempre Sale Números: 01 - 07 - 12 - 25 - 29 - 38.

24 ganadores con cinco aciertos: $15.392.497,50 cada uno. Premio Extra Números: 02 - 05 - 09 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 28 - 30 - 32 - 39 - 43 - 45.

771 ganadores: $259.403,37 cada uno. Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6 El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 8 de noviembre, a las 21:15. Para esa jornada se estima un pozo acumulado de $6.850.000.000, luego de que los premios principales no tuvieran ganadores. Para participar, los apostadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45 en una agencia oficial. Recordá que el juego debe ser siempre una forma de entretenimiento: jugá con responsabilidad, establecé límites y nunca apuestes más dinero del que podés permitirte perder. Recordá que el juego debe ser siempre una forma de entretenimiento: jugá con responsabilidad, establecé límites y nunca apuestes más dinero del que podés permitirte perder.

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