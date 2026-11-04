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4 de noviembre de 2026 - 19:38
Jujuy

Matanza de comadrejas en Jujuy: un biólogo explicó por qué no hay que atacarlas

Tras la aparición de comadrejas muertas en la capital jujeña, un especialista de Fundación ProYungas explicó su importancia para el ambiente y por qué protegerlas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Comadrejas en San Salvador de Jujuy.

Comadrejas en San Salvador de Jujuy.

La aparición de dos comadrejas muertas en el último mes en barrios de San Salvador de Jujuy generó preocupación por el trato que reciben estos animales silvestres.

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Ante esta situación, Roberto Cáceres, biólogo y especialista en biodiversidad de Fundación ProYungas, habló con Canal 4 y explicó por qué es importante protegerlas, cómo actuar cuando aparecen en una vivienda y qué beneficios aportan al ambiente urbano.

El especialista advirtió que no se trata de una situación aislada y recordó otros episodios similares registrados en la capital jujeña. “Ocurrió antes esto. No solamente con comadrejas, me acuerdo con comadrejas acá en Chijra y después quizás con aves, con palomas y caranchos envenenados en Ciudad Cultural”, señaló.

¿Por qué las personas atacan a las comadrejas?

Según Cáceres, uno de los principales problemas es el desconocimiento sobre estos animales y el temor que pueden generar cuando aparecen cerca de las viviendas. Sin embargo, aclaró que se trata de especies nativas que forman parte del ambiente y que su presencia en los barrios no significa que estén fuera de su hábitat.

“Son animales que a veces pueden generar miedo y aprensión cuando uno los ve. Son primero que nada animales nativos que conviven con nosotros, no es que están fuera de su lugar”, explicó.

A diferencia de otros animales silvestres, como zorros o gatos monteses, cuya presencia puede resultar menos habitual en zonas urbanizadas, las comadrejas están adaptadas a convivir con las personas. Además, tienen hábitos nocturnos, por lo que es más frecuente encontrarlas durante la noche.

El biólogo aclaró que no son animales agresivos, aunque pueden adoptar comportamientos defensivos cuando se sienten amenazados. En esas situaciones pueden mostrar los dientes, erizar el pelo o emitir sonidos similares a los de un gato. “Son casi inofensivos. Es como todo animal que, por ejemplo, si vos le acercás la mano así rápido, te puede tirar un tarascón”, sostuvo.

Qué hacer si aparece una comadreja en casa

Frente a un encuentro con uno de estos animales, Cáceres recomendó mantener la calma, no intentar atraparlo y permitirle encontrar una salida. También destacó la importancia de alejar a los perros y gatos para evitar que lo ataquen o provoquen una reacción defensiva.

“Siempre cuando uno encuentra un animal silvestre es dejarlo, abrirle algún espacio para que se pueda ir. Guardar la mascota para que tampoco lo asusten”, aconsejó.

En caso de que la comadreja esté herida, permanezca dentro de una vivienda sin poder salir o presente comportamientos extraños, el especialista indicó que corresponde comunicarse con el Centro de Atención de Fauna de Jujuy (CAFAJU). El personal capacitado puede intervenir para asistir al animal o brindar indicaciones sobre cómo proceder.

Esta fotograf&iacute;a corresponde a un registro de Comadreja Overa (Didelphis albiventris) realizado en Ruta Nacional 9, San Pablo de Reyes, Jujuy, Argentina el 13/04/2019. La fotograf&iacute;a fue publicada por Fernando Durruty y forma parte de la base de datos de biodiversidad de EcoRegistros.

Esta fotografía corresponde a un registro de Comadreja Overa (Didelphis albiventris) realizado en Ruta Nacional 9, San Pablo de Reyes, Jujuy, Argentina el 13/04/2019. La fotografía fue publicada por Fernando Durruty y forma parte de la base de datos de biodiversidad de EcoRegistros.

Por qué aparecen más comadrejas en primavera y qué beneficios tienen

Cáceres explicó que las comadrejas están presentes durante todo el año, pero su capacidad para esconderse hace que muchas veces pasen inadvertidas. Durante la primavera, la mayor disponibilidad de alimentos favorece su actividad y aumenta la posibilidad de encontrarlas.

El especialista destacó que estos animales cumplen una función importante en el ambiente porque se alimentan de distintos insectos y otros pequeños animales, entre ellos cucarachas, escarabajos, polillas, larvas e incluso alacranes.

En ese sentido sí nos sirven a nosotros. Son buenas para el hogar”, remarcó el biólogo, al explicar que ayudan a controlar naturalmente la presencia de especies que pueden resultar molestas o peligrosas para las personas.

Finalmente, señaló que es más habitual encontrarlas en sectores cercanos a espacios verdes y zonas boscosas, aunque también están adaptadas a los ambientes urbanos. Muchas utilizan los árboles para refugiarse y descansar.

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