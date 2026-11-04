¿El Niño puede provocar sismos? Un geólogo explicó los riesgos reales para Jujuy

El Niño y los sismos en Jujuy: qué puede pasar

El fenómeno de El Niño genera preocupación por sus posibles consecuencias en Jujuy, especialmente ante las lluvias registradas durante las últimas semanas. En este contexto, el geólogo e investigador del CONICET, Juan Pablo Villalba, explicó cuáles son los riesgos que enfrenta la provincia y aclaró los mitos que vinculan este fenómeno climático con los movimientos sísmicos.

País. El Niño provoca crecidas en el Litoral: evacuaron casi 150 mil animales por las inundaciones

Sociedad. Alerta por El Niño: las inundaciones ya dejaron más de 2.200 evacuados

Durante una entrevista en Canal 4, el especialista, que también se desempeña como docente universitario, diferenció los procesos que provocan terremotos de aquellos que influyen sobre las condiciones climáticas. Además, advirtió que uno de los principales riesgos para Jujuy está relacionado con las crecidas de ríos, la erosión y la saturación de los suelos.

Uno de los interrogantes que surgen ante los fenómenos climáticos extremos es si pueden estar relacionados con los movimientos sísmicos. Villalba explicó que se trata de procesos de naturaleza diferente.

Por un lado, los terremotos se originan por procesos internos de la Tierra, conocidos como procesos endógenos, que están vinculados con el movimiento de las placas tectónicas y la liberación de tensiones acumuladas.

"Los terremotos se producen justamente por movimientos desde el interior de la Tierra", señaló el investigador.

Por otro lado, fenómenos como El Niño responden a procesos climáticos relacionados con la interacción entre los océanos y la atmósfera.

De esta manera, el especialista permitió diferenciar ambos fenómenos: El Niño no provoca directamente terremotos, ya que los sismos responden fundamentalmente a procesos tectónicos.

Villalba explicó que Jujuy se encuentra en una región cordillerana con actividad sísmica, vinculada al movimiento de las placas tectónicas, independientemente de las condiciones meteorológicas.

El Niño en Jujuy: por qué preocupan las lluvias

Al analizar la situación provincial, Villalba destacó que Jujuy presenta características geográficas particulares que influyen sobre la distribución de las precipitaciones.

La Cordillera Oriental actúa como una barrera natural para el ingreso de humedad. Esto contribuye a explicar por qué existen grandes diferencias entre las regiones húmedas del este y las zonas áridas de la Puna.

El investigador recordó que durante el período 2015-2016 se registraron condiciones de elevada humedad en la provincia, con precipitaciones incluso en meses que habitualmente son más secos.

Según explicó, El Niño está asociado con el aumento de la temperatura de las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia.

Sin embargo, aclaró que sus efectos no son iguales en todas las regiones de Jujuy.

El principal riesgo en Jujuy es hídrico

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la advertencia sobre las consecuencias que pueden provocar las precipitaciones intensas.

"El riesgo principal que tenemos hoy es el riesgo hídrico y, particularmente, con este fenómeno de El Niño, ese riesgo aumenta", sostuvo Villalba.

El geólogo explicó que numerosas localidades jujeñas están asentadas en valles cerrados, muchas veces cerca de ríos o sobre antiguos cauces.

En el caso de San Salvador de Jujuy, señaló que una parte importante de la ciudad se encuentra sobre terrazas del Río Grande, que corresponden a antiguos niveles del curso de agua.

También advirtió sobre las construcciones ubicadas en sectores donde anteriormente circulaban ríos o arroyos, ya que las crecidas pueden recuperar esos espacios y provocar daños.

Villalba recordó antecedentes de erosión, daños en infraestructura y fenómenos de remoción de materiales registrados en distintos puntos de la provincia.

La saturación de los suelos aumenta el peligro de crecidas

El investigador explicó que las lluvias persistentes de las últimas semanas ya provocaron saturación de agua en suelos de diferentes sectores de Jujuy.

Esta situación puede incrementar los riesgos ante nuevas precipitaciones, porque el terreno pierde capacidad para absorber más agua.

"Cuando se satura el suelo de agua significa que el agua va a correr, va a escurrir por arriba", explicó.

Según detalló, ese escurrimiento superficial puede generar erosión, transportar sedimentos y desencadenar movimientos de materiales en zonas de pendiente.

Por eso, el especialista remarcó la importancia de prestar atención a las condiciones del terreno y a los sectores próximos a ríos y cauces naturales.

¿Qué podría pasar en la Puna con El Niño?

Villalba también se refirió a las particularidades del fenómeno en las zonas de mayor altura.

Explicó que la Cordillera Oriental limita el avance de la humedad hacia el oeste, por lo que las precipitaciones pueden tener comportamientos muy diferentes entre los Valles, la Quebrada y la Puna.

En ese sentido, señaló que El Niño suele asociarse con condiciones más secas en la Puna, aunque no descartó la posibilidad de lluvias importantes si las masas de aire húmedo logran superar las barreras montañosas.

"Si puede pasar a la Puna puede llegar a ser un año lluvioso en la Puna, pero por lo general El Niño genera sequía en la Puna", indicó.

Finalmente, comentó que su equipo instaló tres estaciones meteorológicas en Jama, Catua y San Antonio de los Cobres para monitorear las condiciones climáticas de la región.

El especialista destacó así la importancia de contar con observaciones y mediciones locales para comprender cómo puede evolucionar el fenómeno y evaluar sus posibles consecuencias en Jujuy.