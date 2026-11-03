Caso María Luz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula

La causa por el femicidio de María Luz Herrera , la joven jujeña desaparecida en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco , en septiembre de 2023, registró un nuevo avance judicial. La Justicia dispuso el cierre de la investigación penal preparatoria , confirmó el procedimiento de juicio por jurados y modificó formalmente la carátula del expediente .

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De acuerdo con la resolución judicial, la investigación penal preparatoria quedó formalmente clausurada y el expediente pasó a una nueva instancia procesal. Además, se dispuso modificar la carátula de las actuaciones, que ahora quedaron identificadas como: "Godoy Florentín, Darío Ezequiel - Godoy Ojeda, Darío Ismael s/ homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio" .

Esta modificación establece la denominación formal de la causa con la que continuará su tramitación judicial. La resolución también confirmó que el proceso se desarrollará mediante el sistema de juicio por jurados , por lo que será un jurado popular el encargado de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial de Juicio por Jurados. Este organismo deberá realizar el sorteo correspondiente para designar al juez técnico que tendrá a su cargo la dirección del futuro debate.

La medida representa un nuevo avance después de que se conociera la decisión de elevar la causa a juicio. Con la intervención formal de la oficina judicial, comenzarán los procedimientos necesarios para organizar el debate oral, aunque todavía no se informó una fecha para su realización.

Quiénes son los dos detenidos por el femicidio de María Luz Herrera

Por el caso permanecen detenidos dos hombres que deberán enfrentar el proceso judicial: Darío Ezequiel Godoy Florentín, alojado en el Complejo Penitenciario II y Darío Ismael Godoy Ojeda, detenido en la Comisaría de Santa Sylvina. Ambos cuentan con la defensa técnica del abogado Bruno Horacio Romero.

Detenidos por el caso María Luz Herrera

Los imputados llegarán a la instancia de juicio por jurados bajo la acusación consignada en la nueva carátula judicial. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso.

La familia de María Luz Herrera participa como querellante

En representación de la familia de la joven jujeña interviene la abogada Carolina Raquel Aquino, quien ejerce la querella en nombre de Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera. También participa como parte querellante el abogado Leandro Javier Ramírez, en representación de Sonia Elisabet Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia del Chaco. La intervención de las querellas permitirá sostener sus respectivas acusaciones y participar en las instancias correspondientes del debate judicial.

El caso de la joven jujeña desaparecida en Chaco

María Luz Herrera desapareció en septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Su caso dio lugar a una investigación penal que avanzó bajo la hipótesis de femicidio y que ahora se encamina hacia la instancia de juicio por jurados.

María Luz Herrera.

Con el cierre de la investigación preparatoria y la remisión del expediente a la oficina correspondiente, la causa ingresa en una nueva etapa judicial. El próximo paso será la designación del juez técnico y la organización de las instancias previas al debate, en el que se analizarán las pruebas incorporadas al expediente y se determinará la responsabilidad de los acusados. Por el momento, no se confirmó la fecha de inicio del juicio.