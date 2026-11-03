miércoles 04 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2026 - 20:45
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula

La Justicia cerró la investigación por el femicidio de la jujeña María Luz Herrera desaparecida en Chaco en 2023. La nueva carátula es homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso MaríaLuz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula

Caso María Luz Herrera: confirmaron el juicio por jurados y modificaron la carátula

La causa por el femicidio de María Luz Herrera, la joven jujeña desaparecida en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, en septiembre de 2023, registró un nuevo avance judicial. La Justicia dispuso el cierre de la investigación penal preparatoria, confirmó el procedimiento de juicio por jurados y modificó formalmente la carátula del expediente.

Lee además
Sebastián, padre de María Luz Herrera.
Policiales.

Caso María Luz Herrera: "Hasta la fecha no sabemos qué hicieron con ella", dijo su papá
María Luz Herrera.
Policiales

Caso María Luz Herrera : una pericia informática aportó nuevos elementos a la investigación

Caso María Luz Herrera: qué resolvió la Justicia

De acuerdo con la resolución judicial, la investigación penal preparatoria quedó formalmente clausurada y el expediente pasó a una nueva instancia procesal. Además, se dispuso modificar la carátula de las actuaciones, que ahora quedaron identificadas como: "Godoy Florentín, Darío Ezequiel - Godoy Ojeda, Darío Ismael s/ homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio".

Esta modificación establece la denominación formal de la causa con la que continuará su tramitación judicial. La resolución también confirmó que el proceso se desarrollará mediante el sistema de juicio por jurados, por lo que será un jurado popular el encargado de evaluar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Poder Judicial de Chaco y el caso María Luz Herrera

Poder Judicial de Chaco y el caso María Luz Herrera

El expediente fue enviado a la Oficina Judicial de Juicio por Jurados

Uno de los puntos centrales de la resolución es la remisión de las actuaciones a la Oficina Judicial de Juicio por Jurados. Este organismo deberá realizar el sorteo correspondiente para designar al juez técnico que tendrá a su cargo la dirección del futuro debate.

La medida representa un nuevo avance después de que se conociera la decisión de elevar la causa a juicio. Con la intervención formal de la oficina judicial, comenzarán los procedimientos necesarios para organizar el debate oral, aunque todavía no se informó una fecha para su realización.

Quiénes son los dos detenidos por el femicidio de María Luz Herrera

Por el caso permanecen detenidos dos hombres que deberán enfrentar el proceso judicial: Darío Ezequiel Godoy Florentín, alojado en el Complejo Penitenciario II y Darío Ismael Godoy Ojeda, detenido en la Comisaría de Santa Sylvina. Ambos cuentan con la defensa técnica del abogado Bruno Horacio Romero.

Detenidos por el caso María Luz Herrera

Detenidos por el caso María Luz Herrera

Los imputados llegarán a la instancia de juicio por jurados bajo la acusación consignada en la nueva carátula judicial. Su eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso.

La familia de María Luz Herrera participa como querellante

En representación de la familia de la joven jujeña interviene la abogada Carolina Raquel Aquino, quien ejerce la querella en nombre de Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera. También participa como parte querellante el abogado Leandro Javier Ramírez, en representación de Sonia Elisabet Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia del Chaco. La intervención de las querellas permitirá sostener sus respectivas acusaciones y participar en las instancias correspondientes del debate judicial.

El caso de la joven jujeña desaparecida en Chaco

María Luz Herrera desapareció en septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Su caso dio lugar a una investigación penal que avanzó bajo la hipótesis de femicidio y que ahora se encamina hacia la instancia de juicio por jurados.

María Luz Herrera.

María Luz Herrera.

Con el cierre de la investigación preparatoria y la remisión del expediente a la oficina correspondiente, la causa ingresa en una nueva etapa judicial. El próximo paso será la designación del juez técnico y la organización de las instancias previas al debate, en el que se analizarán las pruebas incorporadas al expediente y se determinará la responsabilidad de los acusados. Por el momento, no se confirmó la fecha de inicio del juicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso María Luz Herrera: "Hasta la fecha no sabemos qué hicieron con ella", dijo su papá

Caso María Luz Herrera : una pericia informática aportó nuevos elementos a la investigación

Caso María Luz Herrera: la causa por femicidio irá a juicio por jurados

Caso María Luz Herrera: "Hubo maniobras para despistar", dijo la abogada querellante

Enfermedades respiratorias crónicas: se registraron 6.266 muertes en Argentina y una tasa de 2,9 en Jujuy

Lo que se lee ahora
padres del dolor: familias de jujuy reclaman justicia video
Jujuy.

Padres del Dolor: familias de Jujuy reclaman justicia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inicia el cronograma de pagos para estatales en Salta
Jujuy.

Hoy inicia el cronograma de pagos para estatales de Jujuy

Aumentó la nafta en Jujuy: la Súper ya cuesta $2.279  
Jujuy.

Aumentó la nafta en Jujuy: la Súper ya cuesta $2.279

Murió Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra. video
Deportes.

Conmoción en el fútbol: murió Jesús de Miguel tras un violento choque en un partido

Los chicos y las pantallas: riesgos y controles  video
Jujuy.

Pantallas y salud visual en niños: cuánto tiempo las pueden usar según la edad

Juegos Evita 2026: quedaron oficialmente inaugurados con más de 7.000 deportistas video
País.

Juegos Evita 2026: quedaron oficialmente inaugurados con más de 7.000 deportistas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel