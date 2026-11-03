Conmoción en el fútbol: murió Jesús de Miguel tras un violento choque en un partido

Murió Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra.

Jesús de Miguel , el jugador del Tenerife , murió luego de haber sido internado este lunes a raíz de un fuerte impacto durante un partido frente al Andorra . El futbolista había sufrido un paro cardiorrespiratorio tras chocar con el arquero rival, Jesús Owono , y permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos ( UCI ).

La institución confirmó la noticia a través de su cuenta de X , luego de haber informado horas antes que el estado de salud del jugador se había agravado. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad , desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento ”.

El futbolista murió este martes a las 8 de la mañana . En su comunicado, la institución calificó lo ocurrido como un “ desenlace cruel ” y expresó que el sentimiento de pertenencia al Tenerife atraviesa horas de profundo dolor . Además, manifestó su acompañamiento a los familiares y allegados de De Miguel Alameda .

“No hay palabras de consuelo ; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza ”, expresa el comunicado. Por su parte, los familiares agradecieron cada uno de los mensajes y gestos de acompañamiento que recibieron, aunque solicitaron que se respete plenamente su intimidad en este difícil momento. El Andorra también expresó sus condolencias por el fallecimiento.

La jugada que provocó el traslado de Jesús de Miguel al hospital

El episodio tuvo lugar mientras el delantero intentaba alcanzar una pelota por el aire y el arquero del Andorra, Jesús Owono, abandonó su arco para despejarla. En ese momento, los dos futbolistas impactaron entre sí y el atacante cayó desvanecido en el campo de juego.

La intervención del guardameta generó cuestionamientos por la manera en que salió a disputar el balón, con una de sus rodillas adelantada, un factor que habría incrementado la violencia del choque. Sin embargo, en consideración a lo ocurrido, se evitaron las imágenes que muestran el impacto desde una perspectiva cercana y se difundieron muy pocas repeticiones.

Los jugadores de ambos planteles solicitaron rápidamente la presencia del equipo médico, que asistió al delantero en el campo de juego antes de que fuera trasladado a un centro de salud.

El partido había sido suspendido tras el choque

Por su parte, el árbitro Pérez Hernández decidió expulsar a Owono y notificó a los capitanes y a los integrantes de los cuerpos técnicos que el encuentro quedaba suspendido. Mientras tanto, desde las tribunas hicieron llegar su aliento al futbolista cuando era retirado en una ambulancia. Previamente, los profesionales de la salud habían logrado estabilizarlo dentro de una unidad de asistencia médica.

Tras el impacto, De Miguel fue llevado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A raíz de lo sucedido, el FC Andorra publicó un mensaje de acompañamiento y manifestó sus deseos de que el delantero pudiera recuperarse favorablemente.

“Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”, manifestó el club. Durante el tiempo que permaneció internado, el Real Madrid y el Rayo Vallecano también hicieron públicas sus expresiones de apoyo.

En su primer informe médico, el Tenerife había señalado que el futbolista se encontraba “estable, aunque en estado crítico”. Sin embargo, durante la mañana de este martes, aproximadamente una hora antes de que se confirmara su muerte, la institución publicó una nueva actualización en la que advirtió que De Miguel había presentado un deterioro en su cuadro neurológico.

La confirmación del fallecimiento provocó una profunda conmoción y se convirtió en uno de los episodios más dolorosos que atravesó el fútbol español en los últimos tiempos.

A través de las redes sociales, diferentes instituciones deportivas, periodistas y personalidades del ámbito del deporte comenzaron a expresar su pesar y a enviar mensajes de acompañamiento a los familiares. En tanto, la Federación comunicó la suspensión de la fecha de la Copa del Rey y de un encuentro correspondiente a la categoría Sub-21.