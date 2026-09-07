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7 de septiembre de 2026 - 14:29
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Murió "Trampolín" Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

Celso Benjamín “Trampolín” Fernández falleció a los 77 años. Fue protagonista de grandes campañas de Gimnasia de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Murió “Trampolín” Fernández, histórico futbolista deGimnasia de Jujuy

Murió “Trampolín” Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

El fútbol jujeño está de luto por el fallecimiento de Celso Benjamín “Trampolín” Fernández, a los 77 años. Histórico volante, dejó una extensa trayectoria principalmente en Gimnasia de Jujuy, donde fue protagonista de algunos de los capítulos más recordados de la institución durante las décadas del '70 y '80.

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Fernández se había iniciado futbolísticamente en General Lavalle y en 1970 llegó al Lobo para comenzar una etapa que terminaría ubicándolo entre los nombres destacados de una generación histórica del club.

Su llegada a Gimnasia de Jujuy y los primeros grandes logros

“Trampolín” Fernández se incorporó a Gimnasia en 1970 y rápidamente formó parte de una época de importantes conquistas. Ese mismo año integró el equipo que obtuvo el Torneo Regional 1970 y consiguió la clasificación para el debut del conjunto jujeño en la máxima categoría del fútbol argentino.

Murió “Trampolín” Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

Murió “Trampolín” Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

Tres años después volvió a ser protagonista de la obtención de otro Torneo Regional, ya consolidado como una pieza habitual dentro del equipo. Su etapa más recordada llegaría en 1975, cuando integró “La Murguita”, el histórico conjunto de Gimnasia que terminó en el cuarto puesto del Campeonato Nacional, una de las mejores campañas del club a nivel nacional.

Fernández disputó 23 partidos durante aquel campeonato y convirtió dos goles. Entre los encuentros de aquella histórica campaña quedó especialmente recordada su actuación frente a River Plate en Salta.

Una presencia histórica en los Nacionales

El volante continuó defendiendo la camiseta albiceleste durante los años siguientes y, ya entrada la década del '80, siguió formando parte del plantel aunque con menor participación. Junto a Ricardo Salinas, Fernández fue uno de los únicos futbolistas que estuvieron presentes tanto en la histórica campaña de 1975 como en otro de los grandes desempeños nacionales del Lobo: el Nacional de 1981, cuando Gimnasia alcanzó los cuartos de final.

A lo largo de su carrera también obtuvo el Torneo Confraternidad de 1979 y consiguió siete campeonatos Anuales de la Liga Jujeña de Fútbol, en 1971, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980 y 1981. Su último partido como futbolista fue en 1982. Cerró su recorrido con alrededor de 100 encuentros en competencias de AFA, más de un centenar en la Liga Jujeña y decenas de goles.

Además de su extensa identificación con Gimnasia, tuvo pasos breves por Atlético Ledesma y Central Norte, luego de haber comenzado su carrera en General Lavalle.

Su etapa como entrenador

Después de retirarse, Celso Fernández continuó vinculado al fútbol. Durante el Regional 1983/84 tuvo una experiencia como director técnico y siguió transmitiendo los conocimientos acumulados durante años dentro de las canchas. Tras conocerse su fallecimiento, la Liga Jujeña de Fútbol expresó sus condolencias a familiares, amigos, excompañeros y a toda la comunidad futbolística, destacando el legado que “Trampolín” dejó en el deporte de la provincia.

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