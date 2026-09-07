Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

Dos personas fueron halladas sin vida este lunes en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Sajama, en barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy. Un importante operativo policial y sanitario se desplegó en el sector, mientras la Justicia inició las actuaciones para establecer qué ocurrió dentro del inmueble.

Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de las personas fallecidas ni las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

Investigan qué ocurrió en la vivienda Las actuaciones se encuentran en una etapa inicial. En el lugar se observó presencia policial y de una ambulancia, mientras se preservó el sector donde fueron encontradas las dos personas. Ahora, la investigación deberá avanzar con las primeras medidas ordenadas por la Justicia para reconstruir lo sucedido.

En este tipo de procedimientos, una de las prioridades es preservar la escena y realizar las pericias necesarias antes de establecer cualquier hipótesis sobre las muertes. También será fundamental el examen de los cuerpos por parte de los profesionales forenses, que permitirá determinar la causa y la data aproximada de los fallecimientos, además de establecer si existen lesiones u otros elementos relevantes para la causa.

No hay una hipótesis confirmada Hasta el momento no existe información oficial que permita determinar si las muertes estuvieron vinculadas a un hecho violento, una intoxicación, una situación accidental u otra circunstancia. Por ese motivo, cualquier versión que circule por fuera de la investigación judicial debe ser tomada con cautela. La información podrá ampliarse durante las próximas horas a medida que avance el trabajo judicial y se conozcan los primeros resultados de las pericias.

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