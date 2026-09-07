lunes 07 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de septiembre de 2026 - 12:29
Investigación.

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una casa de barrio Malvinas. Por ahora no se conocen las causas de las muertes.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

Dos personas fueron halladas sin vida este lunes en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Sajama, en barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy. Un importante operativo policial y sanitario se desplegó en el sector, mientras la Justicia inició las actuaciones para establecer qué ocurrió dentro del inmueble.

Lee además
Femicidio en Mar del Plata.
Policiales.

Femicidio en Mar del Plata: nuevos indicios complican a los dos detenidos
Cintia Díaz Orellana
Salta.

Femicidio en Metán: murió Cintia Díaz Orellana tras ser atacada por su pareja a la salida de un boliche

Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de las personas fallecidas ni las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

Investigan qué ocurrió en la vivienda

Las actuaciones se encuentran en una etapa inicial. En el lugar se observó presencia policial y de una ambulancia, mientras se preservó el sector donde fueron encontradas las dos personas. Ahora, la investigación deberá avanzar con las primeras medidas ordenadas por la Justicia para reconstruir lo sucedido.

En este tipo de procedimientos, una de las prioridades es preservar la escena y realizar las pericias necesarias antes de establecer cualquier hipótesis sobre las muertes. También será fundamental el examen de los cuerpos por parte de los profesionales forenses, que permitirá determinar la causa y la data aproximada de los fallecimientos, además de establecer si existen lesiones u otros elementos relevantes para la causa.

No hay una hipótesis confirmada

Hasta el momento no existe información oficial que permita determinar si las muertes estuvieron vinculadas a un hecho violento, una intoxicación, una situación accidental u otra circunstancia. Por ese motivo, cualquier versión que circule por fuera de la investigación judicial debe ser tomada con cautela.

La información podrá ampliarse durante las próximas horas a medida que avance el trabajo judicial y se conozcan los primeros resultados de las pericias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Femicidio en Mar del Plata: nuevos indicios complican a los dos detenidos

Femicidio en Metán: murió Cintia Díaz Orellana tras ser atacada por su pareja a la salida de un boliche

Murió en una cárcel de Salta José "Jota" Figueroa, condenado por el femicidio de Mercedes Kvedaras

Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

Bloquearon el puente de La Quiaca-Villazón por un reclamo en Bolivia

Lo que se lee ahora
No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas video
Jujuy.

Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes
Jujuy.

Frío en Jujuy: bajan las temperaturas y continúa la alerta por viento hasta el martes

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas video
Investigación.

Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

Agua con semillas de chía: para qué sirve y cómo tomarla correctamente
Sociedad.

Agua con semillas de chía: para qué sirve y cómo tomarla correctamente

No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas video
Jujuy.

Dos jóvenes muertos en una casa del barrio Malvinas: "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal

Gimnasia de Jujuy venció a Almagro 
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy no afloja: ganó ante Almagro y sigue prendido arriba

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel