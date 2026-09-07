Mate con azúcar: una odontóloga jujeña explicó cómo puede afectar a los dientes

El mate con azúcar puede afectar los dientes cuando su consumo es frecuente durante el día, especialmente porque expone de manera constante el esmalte dentario al azúcar. Así lo explicó Mariel Torres, odontóloga MP 3222, quien diferenció el impacto del mate habitual del que se toma endulzado cada pocos cebados.

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La profesional también remarcó cuáles son los horarios más importantes para lavarse los dientes y cuánto debería durar el cepillado para lograr una correcta higiene bucal.

Torres explicó que el problema no está en el mate en sí, sino en la frecuencia con la que se incorpora azúcar durante el consumo. Según indicó, lo ideal es tratar de disminuir la cantidad de ingestas azucaradas por día.

“El mate habitual, más que una pigmentación no va a generar, pero cuando hay un consumo de mate con azúcar cada dos o tres mates, estamos exponiendo más el esmalte dentario al azúcar”, detalló la odontóloga.

En ese sentido, la odontóloga señaló que el consumo repetido puede empezar a generar molestias o problemas en los dientes, por eso insistió en reducir la frecuencia diaria de azúcar.

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Sobre la higiene bucal, Torres remarcó que los cepillados más importantes son los de la mañana y la noche. El nocturno, en particular, cumple un rol clave porque durante el descanso la boca permanece cerrada durante varias horas.

A la noche vos tenés en cuenta que vas a dormir con la boca cerrada toda la noche, entonces las bacterias van a estar ahí proliferando. A la noche vos tenés en cuenta que vas a dormir con la boca cerrada toda la noche, entonces las bacterias van a estar ahí proliferando.

La odontóloga explicó que el cepillado debe durar aproximadamente entre dos y tres minutos. Para hacerlo correctamente, recomendó concentrarse en cada sector de la boca: superior, inferior, izquierdo y derecho.

"La idea es tratar de cepillar todas las caras del diente. Es como que te cantás una canción y te cepillás”.

De esta manera, Torres insistió en la importancia de sostener una rutina de higiene diaria, especialmente si se consumen bebidas o alimentos con azúcar de forma frecuente.