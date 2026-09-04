Preocupa la baja en las coberturas de vacunación y el aumento de casos de sífilis: cuál es la situación de Jujuy

El encuentro permitió poner en común las distintas realidades sanitarias del país y avanzar en la búsqueda de criterios compartidos frente a problemáticas que tienen impacto tanto a nivel provincial como nacional.
El presidente del Consejo Médico de Jujuy, Dr. Sergio Barrera Ruiz, destacó la importancia de que la provincia haya sido sede de la reunión y señaló que uno de los objetivos centrales es generar políticas comunes.
Preocupación por las coberturas de vacunación
Uno de los ejes centrales de la reunión fue la situación de la vacunación en Argentina. El médico infectólogo jujeño Dr. Gustavo Echenique destacó el escenario particular de la provincia, pero advirtió sobre las diferencias existentes en el resto del territorio nacional.
“Si bien Jujuy tiene una altísima tasa de vacunación, hay otras provincias que no lo están” “Si bien Jujuy tiene una altísima tasa de vacunación, hay otras provincias que no lo están”
Según explicó Echenique durante el encuentro, Argentina atraviesa una situación compleja junto a otros países de la región en materia de inmunización.
“Argentina está con otros ocho países, conjuntamente, por ejemplo, con México, Bolivia, Haití, dentro de una situación bastante compleja en cuanto a la vacunación” “Argentina está con otros ocho países, conjuntamente, por ejemplo, con México, Bolivia, Haití, dentro de una situación bastante compleja en cuanto a la vacunación”
La preocupación alcanza especialmente a las coberturas correspondientes a niños y adultos. Frente a este escenario, los representantes médicos plantearon la necesidad de conocer la situación específica de cada provincia para elaborar, a partir de ese diagnóstico federal, una estrategia conjunta que permita recuperar los niveles de vacunación.
Alertan por el avance de la sífilis y la gonorrea
El presidente de las Confederaciones Médicas Argentinas, Dr. Mauricio Eskinazi, explicó que las entidades mantienen reuniones mensuales en diferentes puntos del país para analizar las realidades provinciales y nacionales.
Entre las problemáticas que generan mayor preocupación mencionó el avance de la sífilis y la gonorrea, enfermedades que, según indicó, también están registrándose entre adultos mayores.
“Esto evidencia una falta de programas de información y prevención, sobre todo en la juventud y también en los adultos mayores”, sostuvo Eskinazi.
El planteo apunta a reforzar las estrategias de información y prevención destinadas a distintos grupos etarios, ante el escenario observado por los profesionales.
Inteligencia artificial y telemedicina
Otro de los temas abordados fue el crecimiento de la inteligencia artificial y la telemedicina dentro del sistema sanitario. Eskinazi sostuvo que la inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de apoyo para los profesionales, pero sin sustituir el criterio médico ni la evaluación clínica.
En cuanto a la atención a distancia, remarcó que “la primera consulta tiene que ser una consulta presencial”.
De acuerdo con su postura, las herramientas tecnológicas pueden utilizarse posteriormente para realizar seguimientos de enfermedades, tratamientos y controles, pero no deberían reemplazar el primer contacto presencial entre el médico y el paciente.
“la primera consulta tiene que ser una consulta presencial” “la primera consulta tiene que ser una consulta presencial”
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