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4 de septiembre de 2026 - 16:29
País.

Para no ser clase baja, un hogar necesita ganar más de $2,2 millones al mes

Un estudio de la Consultora W estimó los ingresos mensuales necesarios para integrar cada estrato social del país durante 2026

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Para no ser clase baja, un hogar necesita ganar más de $2,2 millones al mes

Para no ser clase baja, un hogar necesita ganar más de $2,2 millones al mes

Un estudio elaborado por la Consultora W estimó cuánto necesita percibir mensualmente un hogar argentino para ubicarse dentro de cada nivel y clase social. Los datos, correspondientes al segundo trimestre de 2026, establecen pisos de ingresos netos que van desde $1 millón hasta $9 millones, según el estrato analizado.

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Según el relevamiento, los hogares ubicados en el nivel bajo en situación de pobreza registran ingresos mensuales desde los $1.000.000. Este grupo representa al 22% de los hogares argentinos y, de acuerdo con el estudio, comprende aproximadamente al 30% de la población.

Un escalón por encima aparece la denominada clase baja no pobre, cuyo piso de ingresos se ubica en los $2.200.000 mensuales.

Este es además el sector que concentra la mayor cantidad de hogares del país, con un 30% del total.

La publicación también ubica una línea de pobreza estimada promedio cercana a $1.500.000, aunque los valores presentados corresponden específicamente a la clasificación realizada por la consultora y no a los indicadores oficiales.

Cuánto necesita un hogar para ser de clase media

Para ingresar al segmento denominado clase media baja, el estudio establece un ingreso mensual neto desde los $3.000.000.

Este sector representa al 26% de los hogares del país.

La diferencia aumenta al avanzar hacia la clase media alta. En este caso, el ingreso necesario se ubica a partir de los $4.500.000 por mes.

Según la pirámide presentada por la Consultora W, aproximadamente el 17% de los hogares argentinos pertenece a este segmento.

De esta manera, entre la clase media baja y la media alta se concentra un 43% de los hogares contemplados en el relevamiento.

Cuánto hay que ganar para pertenecer a la clase alta

En la parte superior de la pirámide se encuentra la clase alta, integrada por apenas el 5% de los hogares.

Para ingresar a este segmento, el estudio calcula que un hogar debe contar con un ingreso mensual neto de al menos $9.000.000.

La diferencia entre los extremos de la clasificación resulta significativa: el piso establecido para un hogar de clase alta es nueve veces mayor al correspondiente al segmento de menores ingresos.

Los números permiten observar cómo se distribuyen los hogares según sus ingresos y las diferencias económicas entre cada estrato social. Sin embargo, se trata de una estimación privada correspondiente al segundo trimestre de 2026, por lo que los montos pueden modificarse de acuerdo con la evolución de los ingresos y el costo de vida.

Lo más importante

  • Clase baja en pobreza: desde $1.000.000 mensuales.
  • Clase baja no pobre: desde $2.200.000.
  • Clase media baja: desde $3.000.000.
  • Clase media alta: desde $4.500.000.
  • Clase alta: desde $9.000.000.
  • Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026 y fueron elaborados por la Consultora W.

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