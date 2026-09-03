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3 de septiembre de 2026 - 19:23
Jujuy.

Del calor al frío: Jujuy tendrá un fuerte descenso de temperatura el fin de semana

Luego de un mini verano, en algunos sectores de la provincia se sentirá un brusco cambio en las temperaturas este fin de semana.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Vuelve el frío a&nbsp; Jujuy.

Vuelve el frío a  Jujuy.

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El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a Canal 4 que el cambio estará relacionado con el ingreso de una corriente en chorro, situación que favorecerá el descenso térmico y el aumento de la inestabilidad. Anticipó que luego de las altas temperaturas de este jueves, "el día viernes puede haber un descenso en las temperaturas máximas y con baja probabilidad de precipitaciones", continuando este fenómeno el sábado y domingo.

Viernes todavía con temperaturas agradables

Antes del cambio, el viernes se presentará con condiciones relativamente estables pero más bajas que el jueves que llegó a 30º. Se prevé una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 9°C, con pocas probabilidades de precipitaciones.

Será la jornada más templada del fin de semana, antes del ingreso del aire más frío previsto para las horas siguientes.

El descenso comenzará el sábado

Durante el sábado empezará a sentirse con mayor claridad el cambio de condiciones. La máxima descenderá hasta los 16°C y la mínima rondará los 5°C.

Además del descenso de temperatura, aumentará la probabilidad de lluvias, anticipando el escenario más frío previsto para el domingo.

Domingo: máxima de apenas 7°C y lluvias

El cambio más marcado llegará el domingo. Para esa jornada, Meteored anticipa una máxima de solo 7°C y una mínima cercana a 1°C.

También se esperan lluvias, por lo que la combinación de precipitaciones y bajas temperaturas podría generar una sensación térmica todavía menor.

De cumplirse el pronóstico, entre el viernes y el domingo la temperatura máxima experimentará una caída de 14 grados, pasando de 21°C a 7°C en apenas dos días.

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