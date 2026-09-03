Del calor al frío: Jujuy tendrá un fuerte descenso de temperatura el fin de semana

Un brusco cambio de temperatura se espera para este fin de semana en Jujuy , con un descenso que comenzará a sentirse durante el sábado y se intensificará el domingo. Según el pronóstico de Meteored, la provincia pasará de una máxima de 21°C el viernes a apenas 7°C durante la última jornada del fin de semana.

Jujuy. Paso de Jama: hay más de 500 camiones varados desde León hasta el complejo fronterizo

Espectáculos. Brad Pitt y un exigente rodaje: entre frío extremo y ríos helados para su nueva película

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a Canal 4 que el cambio estará relacionado con el ingreso de una corriente en chorro , situación que favorecerá el descenso térmico y el aumento de la inestabilidad. Anticipó que luego de las altas temperaturas de este jueves, "el día viernes puede haber un descenso en las temperaturas máximas y con baja probabilidad de precipitaciones", continuando este fenómeno el sábado y domingo.

Antes del cambio, el viernes se presentará con condiciones relativamente estables pero más bajas que el jueves que llegó a 30º. Se prevé una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 9°C , con pocas probabilidades de precipitaciones.

Será la jornada más templada del fin de semana, antes del ingreso del aire más frío previsto para las horas siguientes.

El descenso comenzará el sábado

Durante el sábado empezará a sentirse con mayor claridad el cambio de condiciones. La máxima descenderá hasta los 16°C y la mínima rondará los 5°C.

Además del descenso de temperatura, aumentará la probabilidad de lluvias, anticipando el escenario más frío previsto para el domingo.

Domingo: máxima de apenas 7°C y lluvias

El cambio más marcado llegará el domingo. Para esa jornada, Meteored anticipa una máxima de solo 7°C y una mínima cercana a 1°C.

También se esperan lluvias, por lo que la combinación de precipitaciones y bajas temperaturas podría generar una sensación térmica todavía menor.

De cumplirse el pronóstico, entre el viernes y el domingo la temperatura máxima experimentará una caída de 14 grados, pasando de 21°C a 7°C en apenas dos días.