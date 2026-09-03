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3 de septiembre de 2026 - 18:54
Jujuy.

Promueven en El Carmen el reclamo judicial colectivo contra EJESA

Vecinos de El Carmen fueron convocados a adherirse a la demanda contra EJESA y el Estado provincial.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Promueven en El Carmen el reclamo judicial colectivo contra EJESA 

El diputado provincial y abogado Federico Canedi encabezó en El Carmen un encuentro con vecinos para explicar los alcances de la demanda colectiva presentada contra EJESA y el Estado provincial por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica.

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La reunión formó parte de una serie de actividades que buscan informar a los usuarios sobre el contenido de la acción judicial y el procedimiento para incorporarse como adherentes.

Qué plantea la demanda colectiva contra EJESA

Durante el encuentro, Canedi explicó que la presentación judicial cuestiona distintos cargos e impuestos incluidos en las facturas de energía eléctrica y busca que la Justicia analice su impacto sobre el monto final abonado por los usuarios.

Promueven en El Carmen el reclamo judicial colectivo contra EJESA

Promueven en El Carmen el reclamo judicial colectivo contra EJESA

Ese planteo forma parte de la demanda y deberá ser evaluado por la Justicia, que tendrá que determinar si los conceptos cuestionados se ajustan a la normativa vigente. Canedi también explicó a los presentes de qué manera pueden sumarse al reclamo y respondió consultas relacionadas con el procedimiento judicial. La convocatoria estuvo dirigida principalmente a usuarios que manifestaron preocupación por el impacto de los incrementos tarifarios en la economía familiar.

Buscan sumar más usuarios al reclamo en El Carmen

Desde el espacio que impulsa la acción colectiva señalaron que uno de los objetivos es ampliar la cantidad de adherentes y continuar llevando reuniones informativas a diferentes localidades de Jujuy.

La actividad en El Carmen concluyó con una convocatoria abierta para que otros usuarios del servicio eléctrico puedan conocer los alcances del expediente y evaluar su incorporación a la causa. Además del reclamo por las tarifas, Canedi aprovechó el encuentro para presentar otras iniciativas que impulsa en la Legislatura provincial.

Entre ellas mencionó el proyecto de Libre Elección de Obra Social, dirigido a trabajadores estatales y empleados públicos, y una iniciativa de Protección a la Función Docente, vinculada a las garantías para quienes trabajan en el sistema educativo provincial. Durante la jornada también recibió consultas e inquietudes de los vecinos sobre ambos proyectos.

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