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2 de septiembre de 2026 - 16:25
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Rivadavia hizo historia en el handball: "Seguir fortaleciendo nuestras bases"

Rivadavia venció 32 a 28 a Club Vargas de La Rioja en Gorriti y coronó un proceso de más de diez años de trabajo en inferiores.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rivadavia de El Carmen se consagró campeón nacional de handball

Rivadavia de El Carmen se consagró campeón nacional de handball

El Club Sportivo Rivadavia de El Carmen se consagró campeón del Torneo Nacional de Clubes de Handball Fase 1 en la categoría Juveniles, disputado en Jujuy. El conjunto dirigido por Sebastián Segovia derrotó por 32 a 28 a Club Vargas de La Rioja y, además del título, consiguió el ascenso al Nacional C.

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La definición se jugó en la cancha del Club Atlético Gorriti ante un importante marco de público. El encuentro comenzó parejo y con intensidad, pero con el correr de los minutos el conjunto carmense logró sacar una diferencia gracias a su juego dinámico y la efectividad en los contraataques.

Un proceso de más de diez años

Segovia destacó que el campeonato representa el resultado de un trabajo sostenido desde las categorías formativas. “Creo que lo principal es seguir fortaleciendo nuestras bases, nuestras inferiores, y ellos son hoy por hoy el máximo ejemplo”, aseguró el entrenador.

Gran parte de los integrantes del plantel campeón comenzaron a trabajar con Segovia cuando tenían alrededor de ocho años. Para el técnico, el título también refleja el esfuerzo acumulado por entrenadores, jugadores, familias y la comunidad de El Carmen.

“Estos chicos, la mayoría, están conmigo en el club desde los ocho años. Imaginate un proceso de más de diez. Ellos han logrado demostrar el trabajo del cuerpo técnico, el esfuerzo de los padres y de toda la comunidad”, remarcó.

Rivadavia de El Carmen se consagró campeón nacional de handball

Rivadavia de El Carmen se consagró campeón nacional de handball

Durante ese recorrido, Rivadavia disputó numerosos torneos nacionales y quedó en varias oportunidades a las puertas de las instancias decisivas. Segovia explicó que esa tendencia comenzó a cambiar en 2023, cuando aparecieron los primeros resultados importantes.

“Llegamos a muchas semifinales en diferentes categorías y, por una u otra situación, hasta ahí podíamos llegar. Cuando rompimos esa barrera en 2023 empezamos a tener muchos resultados positivos. Obviamente, de las derrotas se aprende mucho más que de las victorias”, sostuvo.

El próximo objetivo de Rivadavia será en Chaco

El calendario deportivo del club continuará en noviembre, cuando Rivadavia participe del Nacional de Cadetes Sub 16 en Chaco. Algunos integrantes del plantel que acaba de consagrarse campeón también formarán parte de esa competencia.

La institución ya trabaja para afrontar el viaje y reunir los fondos necesarios. Segovia señaló que buena parte de los recursos se consigue mediante iniciativas organizadas por jugadores y familiares. “Estamos recaudando fondos a pulmón siempre. Cuesta obtener ayuda. Hacemos rifas, bingo, venta de panchos, empanadas y los padres se movilizan mucho”, detalló.

El entrenador también destacó el acompañamiento que reciben desde El Carmen y puso el foco en las dificultades que atraviesan los clubes del interior para competir a nivel nacional. “Es mucho a pulmón, mucho de la familia y de nuestra comunidad, que nos apoya y nos colabora mucho. Siempre esperamos que alguien nos mire y sepa que talento en el interior también hay. Estos chicos son la máxima expresión de eso”, afirmó.

El Torneo Nacional reunió a conjuntos de Jujuy, Salta y La Rioja. En la rama masculina participaron Sportivo Rivadavia, CIAF, Magnus de Salta y Vargas de La Rioja, mientras que en femenino compitieron Universitario 23 de Agosto, CIAF, VEA, Pellegrini y Magnus de Salta y Vargas de La Rioja.

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