Cintia Zelaya, la jujeña que va por un Mundial de aguas abiertas

Para muchos, nadar dos kilómetros puede parecer una distancia enorme, sin embargo para Cintia Zelaya , es el resultado de meses de esfuerzo, entrenamiento y una historia ligada al agua y al sueño del Mundial . La nadadora jujeña se prepara para representar a la Argentina en el Mundial de aguas abiertas que se realizará en República Dominicana , donde competirá en la prueba sprint de 2 kilómetros .

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El desafío será mucho más que una competencia deportiva: será su primera experiencia nadando en mar abierto , un escenario completamente diferente al que conoce de la pileta.

Cintia encontró en las aguas abiertas una disciplina que se adaptó a sus propias características como nadadora. Luego de haber entrenado en pileta durante años, descubrió que las distancias largas eran su fuerte y que podía sostener mejor el ritmo en pruebas de resistencia.

“Me di cuenta de que me gusta mucho más la distancia. Puedo mantener mejor un ritmo de resistencia que en pasadas cortas” “Me di cuenta de que me gusta mucho más la distancia. Puedo mantener mejor un ritmo de resistencia que en pasadas cortas”

En aguas abiertas, la competencia cambia completamente: no hay paredes para impulsarse, no existe una línea marcada en el fondo como referencia y el nadador debe adaptarse al entorno, al clima, al viento y al movimiento del agua.

Cintia Zelaya busca ayuda para representar a Jujuy en el Mundial de Aguas Abiertas

Un Mundial en el mar y un desafío desconocido

La competencia será en República Dominicana, donde Cintia tendrá que enfrentarse por primera vez a una carrera en mar abierto. El agua tendrá temperaturas estimadas entre 25 y 28 grados, una condición que puede favorecer la flotabilidad, aunque también implica adaptarse a las olas y al movimiento del océano. “Lo que me dijeron es que te ayuda a flotar, hay buena flotabilidad, el tema es que las olas estén calmadas”, contó.

Uno de los objetivos será llegar algunos días antes para poder entrar al mar, conocer el recorrido y familiarizarse con el lugar antes de competir.

Una preparación que combina fuerza, resistencia y cabeza

El camino hacia el Mundial requiere mucho más que sumar metros en el agua. Cintia trabaja con entrenamientos de fuerza y potencia en gimnasio, además de sesiones específicas en pileta con pasadas cortas y progresivamente aumentando las distancias.

Uno de los aspectos más importantes es la preparación mental. En aguas abiertas, la concentración juega un papel fundamental.

“Hay que mantener la cabeza enfocada para ir contando por la respiración, para no cortarte” “Hay que mantener la cabeza enfocada para ir contando por la respiración, para no cortarte”

Para dimensionar el esfuerzo, contó que en una sesión llegó a completar 3 kilómetros de nado en una hora de trabajo, mientras que una prueba de 1.500 metros le demandó cerca de 27 minutos.

En el Mundial espera completar los 2 kilómetros en menos de 40 minutos, buscando mejorar el tiempo que le permitió clasificar.

El último desafío: conseguir los fondos para viajar

Además de la preparación deportiva, Cintia atraviesa otro desafío: reunir el dinero necesario para poder viajar.

La nadadora explicó que todavía necesita completar una última parte del presupuesto, con un monto cercano al millón de pesos, y continúa buscando apoyo mediante rifas, sponsors y colaboración de quienes quieran acompañar su sueño.

“Es nada, pero es mucho, porque uno tiene una vida, los hijos y demás” “Es nada, pero es mucho, porque uno tiene una vida, los hijos y demás”

Quienes quieran ayudar pueden encontrarla en redes sociales como Cintia Zelaya, donde comparte información sobre las formas de colaborar.

Además, lanzó una votación para intentar ser elegida como abanderada argentina durante el evento internacional.

Una bandera argentina y un sueño jujeño

Cintia no solo viajará para competir. También llevará consigo la historia de una deportista jujeña que decidió apostar por una disciplina exigente y salir de los límites de la pileta.

El objetivo está claro: llegar al Mundial, completar los 2 kilómetros y representar a la provincia y al país en aguas abiertas.