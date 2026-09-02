miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 07:02
Deportes.

Cintia Zelaya, la jujeña que va por un Mundial de aguas abiertas

La nadadora jujeña viajará a República Dominicana para competir en el Mundial de aguas abiertas y necesita completar el apoyo económico para cumplir su sueño.

+ Seguir en
Cintia Zelaya - Nadadora jujeña de aguas abiertas&nbsp;

Cintia Zelaya - Nadadora jujeña de aguas abiertas 

Para muchos, nadar dos kilómetros puede parecer una distancia enorme, sin embargo para Cintia Zelaya, es el resultado de meses de esfuerzo, entrenamiento y una historia ligada al agua y al sueño del Mundial. La nadadora jujeña se prepara para representar a la Argentina en el Mundial de aguas abiertas que se realizará en República Dominicana, donde competirá en la prueba sprint de 2 kilómetros.

Lee además
con dos medallas en natacion, rufina emociono a la china suarez: que orgullo
Orgullo.

Con dos medallas en natación, Rufina emocionó a la China Suárez: "Qué orgullo"
Mario Suruguay transformó una etapa difícil de salud en un proyecto inclusivo que hoy contiene a chicos con y sin discapacidad en Jujuy.
Sociedad.

Mario Suruguay, el profesor que convirtió una adversidad en un espacio de inclusión y amor por la natación

El desafío será mucho más que una competencia deportiva: será su primera experiencia nadando en mar abierto, un escenario completamente diferente al que conoce de la pileta.

Del entrenamiento en pileta al desafío del mar

Cintia encontró en las aguas abiertas una disciplina que se adaptó a sus propias características como nadadora. Luego de haber entrenado en pileta durante años, descubrió que las distancias largas eran su fuerte y que podía sostener mejor el ritmo en pruebas de resistencia.

“Me di cuenta de que me gusta mucho más la distancia. Puedo mantener mejor un ritmo de resistencia que en pasadas cortas” “Me di cuenta de que me gusta mucho más la distancia. Puedo mantener mejor un ritmo de resistencia que en pasadas cortas”

En aguas abiertas, la competencia cambia completamente: no hay paredes para impulsarse, no existe una línea marcada en el fondo como referencia y el nadador debe adaptarse al entorno, al clima, al viento y al movimiento del agua.

Cintia Zelaya busca ayuda para representar a Jujuy en el Mundial de Aguas Abiertas

Cintia Zelaya busca ayuda para representar a Jujuy en el Mundial de Aguas Abiertas

Un Mundial en el mar y un desafío desconocido

La competencia será en República Dominicana, donde Cintia tendrá que enfrentarse por primera vez a una carrera en mar abierto. El agua tendrá temperaturas estimadas entre 25 y 28 grados, una condición que puede favorecer la flotabilidad, aunque también implica adaptarse a las olas y al movimiento del océano. “Lo que me dijeron es que te ayuda a flotar, hay buena flotabilidad, el tema es que las olas estén calmadas”, contó.

Uno de los objetivos será llegar algunos días antes para poder entrar al mar, conocer el recorrido y familiarizarse con el lugar antes de competir.

Una preparación que combina fuerza, resistencia y cabeza

El camino hacia el Mundial requiere mucho más que sumar metros en el agua. Cintia trabaja con entrenamientos de fuerza y potencia en gimnasio, además de sesiones específicas en pileta con pasadas cortas y progresivamente aumentando las distancias.

Uno de los aspectos más importantes es la preparación mental. En aguas abiertas, la concentración juega un papel fundamental.

“Hay que mantener la cabeza enfocada para ir contando por la respiración, para no cortarte” “Hay que mantener la cabeza enfocada para ir contando por la respiración, para no cortarte”

Para dimensionar el esfuerzo, contó que en una sesión llegó a completar 3 kilómetros de nado en una hora de trabajo, mientras que una prueba de 1.500 metros le demandó cerca de 27 minutos.

En el Mundial espera completar los 2 kilómetros en menos de 40 minutos, buscando mejorar el tiempo que le permitió clasificar.

El último desafío: conseguir los fondos para viajar

Además de la preparación deportiva, Cintia atraviesa otro desafío: reunir el dinero necesario para poder viajar.

La nadadora explicó que todavía necesita completar una última parte del presupuesto, con un monto cercano al millón de pesos, y continúa buscando apoyo mediante rifas, sponsors y colaboración de quienes quieran acompañar su sueño.

“Es nada, pero es mucho, porque uno tiene una vida, los hijos y demás” “Es nada, pero es mucho, porque uno tiene una vida, los hijos y demás”

Quienes quieran ayudar pueden encontrarla en redes sociales como Cintia Zelaya, donde comparte información sobre las formas de colaborar.

Además, lanzó una votación para intentar ser elegida como abanderada argentina durante el evento internacional.

Una bandera argentina y un sueño jujeño

Cintia no solo viajará para competir. También llevará consigo la historia de una deportista jujeña que decidió apostar por una disciplina exigente y salir de los límites de la pileta.

El objetivo está claro: llegar al Mundial, completar los 2 kilómetros y representar a la provincia y al país en aguas abiertas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con dos medallas en natación, Rufina emocionó a la China Suárez: "Qué orgullo"

Mario Suruguay, el profesor que convirtió una adversidad en un espacio de inclusión y amor por la natación

El jujeño Rodrigo Aban brilló en el Open Internacional de natación y representará a Argentina

Martina López, la única jujeña convocada al Seleccionado Nacional de Natación

Dos gamers jujeños hicieron historia y jugarán el Mundial de FIFA ESports

Lo que se lee ahora
Victoria Zamar, representante de Jujuy en la FNE 2025 video
Jujuy.

FNE 2026: presentaron a las 59 candidatas de la Elección Capital

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Finde Estudiantil de la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: todos los ganadores del Finde Estudiantil

Presentaron las esculturas de los Gliptodontes en el Parque Xibi Xibi
Ciencia.

El gliptodonte del Xibi Xibi: la historia del gigante que vivió en Jujuy

Ya partió el primer grupo de peregrinos al Milagro.
Sociedad.

Milagro en Salta: comenzó la peregrinación con los primeros caminantes hacia la Capital

Caso María Luz Herrera
Jujuy.

Caso María Luz Herrera: para la Fiscalía, Ezequiel Godoy Florentín fue el femicida y su padre colaboró en el crimen

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y uncamión
Policiales.

Violento choque frontal en Ruta 34 entre una camioneta y un camión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel