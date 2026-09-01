Dos gamers jujeños hicieron historia y jugarán el Mundial de FIFA ESports

Los jujeños Lucas Garay y Gabriel Farfán atraviesan uno de los momentos más importantes de sus carreras dentro de los deportes electrónicos. Tras consagrarse subcampeones de la Liga de Naciones disputada en Brasil, consiguieron la clasificación a l Mundial de FIFA ESports, que tendrá como sede Arabia Saudita.

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El resultado no solo los ubicó entre los mejores representantes de la competencia, sino que les permitirá defender los colores de la Selección Argentina en uno de los escenarios más importantes del gaming internacional.

“Es un sueño que ninguno de los dos nos hubiésemos imaginado y ahora estamos contentos, con orgullo de poder representar a la Selección juntos”, expresó Lucas Garay tras regresar de Brasil.

La clasificación tiene un componente especial para los dos jugadores. Lucas y Gabriel se conocen desde hace más de una década y esa relación también terminó convirtiéndose en una ventaja dentro de la competencia.

“A nivel profesional estamos hace pocos meses, desde febrero que comenzó la clasificación”, explicaron. Sin embargo, remarcaron que conocerse desde hace tantos años les permitió entender rápidamente cómo juega cada uno y encontrar una buena complementación.

“Somos amigos hace más de 10 años”, contó Gabriel Farfán sobre una relación que ahora también los lleva a compartir viajes internacionales y la posibilidad de representar juntos a Argentina.

En Brasil enfrentaron a rivales de gran jerarquía y terminaron la Liga de Naciones como subcampeones. Además de la clasificación, regresaron a Jujuy con una experiencia que consideran fundamental de cara al próximo desafío.

Sobre su estilo de juego, incluso encontraron una referencia en la Selección Argentina campeona del mundo. “Nosotros jugamos con posesión de la pelota, pases, tratamos de copiarle a la Scaloneta”, señalaron.

El entrenamiento rumbo al Mundial de ESports

Con el boleto asegurado para Arabia Saudita, la preparación ya se intensificó. Los jujeños saben que el Mundial tendrá jugadores de algunas de las regiones más competitivas del planeta, especialmente Europa y Asia.

“Estamos entrenando todos los días, ahora doble porque queremos representar de la mejor manera allá y sabemos que el nivel de Europa y Asia es muy bueno y hay que estar a la altura”, manifestó Lucas.

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La cantidad de horas frente a una pantalla, explicaron, también cambia a medida que aumenta la experiencia. Gabriel señaló que al comienzo de una carrera competitiva es habitual pasar más tiempo practicando, mientras que en un nivel avanzado pueden entrenar alrededor de tres horas diarias.

“Es como el gimnasio, cuando estás en un buen nivel lo mantenés”, resumió Lucas.

El mensaje para los chicos que quieren dedicarse al gaming

Lucas y Gabriel también hablaron sobre las dificultades que pueden aparecer cuando alguien decide comenzar a competir profesionalmente en videojuegos, especialmente por los prejuicios que todavía existen alrededor de la actividad.

“La familia por ahí son los que te dicen que estás perdiendo el tiempo, pero cuando se te empiezan a dar las cosas y demás lo ven distinto. Es realmente increíble”, sostuvo Gabriel.

A partir de su propia experiencia, los gamers jujeños dejaron un mensaje para quienes sueñan con seguir un camino similar: perseverar, entrenar y buscar oportunidades, pero sin descuidar otras responsabilidades.

“Les decimos a los chicos que sigan esforzándose, pero que no dejen las demás cosas que son importantes como el estudio y el trabajo. Es difícil llegar y nada es imposible”, expresaron.

Ahora, después del subcampeonato conseguido en Brasil, Lucas Garay y Gabriel Farfán preparan el próximo gran objetivo: competir en Arabia Saudita, representar a la Selección Argentina y llevar a Jujuy al escenario mundial de los ESports.