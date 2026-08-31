El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi , habló sobre los peajes asignados a las diferentes rutas nacionales del NOA y adelantó que todavía Jujuy no tiene la información certera de cuáles serán los destinos de los mismos .

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Lo que sí dejó en claro el funcionario es que Jujuy tendrá dos peajes, uno en San Pedro y otro en el Departamento Manuel Belgrano , tal lo adelantó en su habitual encuentro con los medios de comunicación.

“De los peajes, lo único que está determinado es que el que está en Cabeza de Buey va a seguir siendo ese, el de Salta no tiene motivo para cambiar y seguiría el que está en la entrada y va a haber uno nuevo en Metán, porque gran parte de la obra que hay que hacer es Rosario de la Frontera – Metán”, adelantó Siufi.

Así también dijo que “ en Jujuy van a ir dos, pero no sabemos con exactitud dónde”, y adelantó que “uno va a ser en San Pedro y otro en la zona del Departamento General Belgrano pero no pudimos lograr precisiones de dónde sería ”.

El funcionario también fue categórico sobre cuando comenzarían los cobros de los peajes en la provincia y sostuvo que “para que empiecen a cobrar peaje primero tienen que generar obras de desarrollo para que justifiquen el cobro, estamos medio lejos de esto todavía y no es como dice la versión de que en octubre comenzaría el cobro”.

Financiamiento de 130 millones de dólares

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló también del programa de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico y la Generación de empleo presentado la semana pasada por el Gobernador Carlos Sadir.

“El mismo tiene cinco puntos fundamentales de los cuales tres de ellos se llevan el 96% del financiamiento”, dijo.

Siufi sostuvo que el financiamiento se obtiene a través del Banco Mundial de 130 millones de dólares y que apunta a “la generación de empleo y la motivación económica”.

Sobre los tres puntos fundamentales, el secretario dijo que “uno de ellos tienen que ver con la rehabilitación, construcción y mantenimiento de la Ruta Provincial N°1 que son un poco más de 100 km entre San Pedro y Caimancito, conocida como la ruta productiva”.

En este tramo de la ruta provincial, Siufi adelantó que se harán obras para la seguridad vial, control de cargas y obras hidráulicas teniendo en cuenta las condiciones climáticas que afectan este sector, “la idea es invertir cerca de 70 millones de dólares en este proyecto ejecutivo”, y agregó que es “un By Pass que se hace a la Ruta 34 que va a unir San Pedro con Caimancito”.

“Va a ser una ayuda muy grande para descongestionar la Ruta 34, la idea es que todos los camiones pase por la Ruta 1 ayudando también en el Corredor Bioceánico”, sostuvo el Secretario.

El segundo punto dentro de este programa tiene que ver con la gobernanza del sector minero, “fortalecimiento a la gestión ambiental y social minera con la creación de dos centros sociales y ambientales que se van a crear en Susques y Abra Pampa”, adelantó Siufi.

“Esto va a permitir un acercamiento mucho más grande con las comunidades con una participación ciudadana mucho más fuerte”, dijo el funcionario y sostuvo que “el otro tema es modernizar y fortalecer desde el Ministerio de Minería la capacitación en la gestión minera”.

El financiamiento para esta segunda etapa del proyecto general es de 22 millones de dólares

En relación al tercer punto del programa, Siufi adelantó “el desarrollo de un polo logístico e industrial en Perico donde se va a hacer un centro de transferencia de carga, una ampliación del parque industrial y un nodo de talento para la industria 4.0 para poder generar empleos nuevos y un capital humano perfeccionado para este tipo de empleo. Para este proyecto se van a invertir 32 millones de dólares”.