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30 de agosto de 2026 - 13:58
Mundo.

Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel en Nueva York: las primeras fotos tras su detención

El expresidente de Venezuela publicó imágenes en redes sociales en las que aparece con ropa deportiva y haciendo la señal de la “V”. También dejó un mensaje.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro reapareció este domingo en las redes sociales con las primeras fotografías conocidas de su estadía en una cárcel de Estados Unidos. Las imágenes fueron publicadas en sus cuentas oficiales y lo muestran vestido con un conjunto deportivo gris, zapatillas y realizando el gesto de la “V” con sus manos.

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El exmandatario venezolano se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde su traslado a Estados Unidos en enero de este año. Las fotografías difundidas tienen fecha del 25 de junio de 2026, aunque fueron publicadas recién este domingo.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió las primeras imágenes de su detención.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió las primeras imágenes de su detención.

El mensaje de Nicolás Maduro

Junto con las imágenes, Maduro difundió un mensaje dirigido especialmente a sus nietos, familiares, seguidores y al pueblo venezolano. En la publicación agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante su detención.

El exmandatario aseguró que permanece firme junto a su esposa, Cilia Flores, quien también se encuentra detenida en Estados Unidos. El mensaje tuvo un fuerte contenido religioso y expresó su confianza en el futuro de Venezuela.

Espera su juicio en Estados Unidos

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Venezuela y posteriormente trasladado a Nueva York. En Estados Unidos enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables.

El juicio del expresidente venezolano está previsto para junio de 2027, aunque antes deberá afrontar una audiencia clave vinculada con el pedido de inmunidad que podría modificar el desarrollo del proceso judicial.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió las primeras imágenes de su detención.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió las primeras imágenes de su detención.

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