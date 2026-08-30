Jujuy está bajo alerta naranja por vientos muy intensos: qué sectores serán afectados

El viento en Jujuy -Foto generada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos muy intensos para este domingo en distintas zonas de Jujuy. La advertencia alcanza principalmente a sectores de la Puna y zona cordillerana, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

La situación representa un empeoramiento respecto de la alerta amarilla vigente durante este sábado. Según el organismo, el fenómeno comenzará a intensificarse durante la jornada del domingo y se mantendrá hasta el lunes 31 de agosto.

El área bajo advertencia comprende los siguientes sectores Cordillera de Cochinoca.

Cordillera de Rinconada.

Cordillera de Santa Catalina.

Cordillera de Susques.

Puna de Susques. Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa). Cómo será el viento durante el domingo Durante la jornada del domingo, en las zonas anteriormente mencionadas, se esperan vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 70 y 90 km/h.

Además, las ráfagas podrían superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos. Por este motivo, el SMN elevó el nivel de alerta a naranja y recomendó extremar las precauciones en las zonas alcanzadas.

La advertencia continuará durante el lunes, aunque el nivel de alerta y la evolución del fenómeno dependerán de las próximas actualizaciones del organismo meteorológico.

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