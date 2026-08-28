Los Pumas vs. Australia en Jujuy: "Es un momento único que se vive en el rugby"

Jujuy vivirá este sábado 29 de agosto una jornada deportiva histórica con el partido entre Los Pumas y Australia , que se disputará desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto .

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En la previa, Canal 4 habló con Matías Taglioli Barac, oficial de Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) , quien brindó detalles sobre el operativo previo al encuentro y realizó un balance de las actividades desarrolladas durante la Semana Puma.

“ A partir de la una y media de la tarde ya están abiertas las puertas en el Fan Fest del estadio ”, explicó. El espacio estará ubicado en el ingreso de la platea y contará con juegos y propuestas para los chicos, además de premios y recuerdos vinculados al partido.

Taglioli Barac confirmó que las entradas están totalmente agotadas y destacó la expectativa generada por el encuentro. “ Es un momento único que se vive en el rugby. Es muy masiva la convocatoria ”, señaló.

Los Pumas vuelven a Jujuy.

Además, remarcó que se espera la presencia de delegaciones provenientes de distintos puntos del país y también de Bolivia. Durante la semana, clubes jujeños recibieron a instituciones visitantes y se desarrollaron actividades tanto en San Salvador como en el interior.

El balance de la Semana Puma

El representante de la UAR destacó que la propuesta no estuvo limitada únicamente a lo deportivo. “Más allá de lo deportivo tenemos todas las capacitaciones, todo lo que quedó para la provincia”, sostuvo.

Durante la Semana Puma se realizaron capacitaciones destinadas a profesores de Educación Física, estudiantes y personas vinculadas a áreas como nutrición y kinesiología, además de distintas actividades de rugby infantil, juvenil y femenino.

“Pudimos cumplir con todo y llevar a cada uno de los espacios donde se abrieron las puertas la capacitación de la UAR”, destacó.

Antes del partido todavía habrá actividad. Durante la mañana del sábado se desarrollará rugby infantil en Suri y rugby juvenil de desarrollo en la cancha de Gimnasia de Jujuy en Río Blanco. Luego, los clubes se trasladarán directamente al estadio.