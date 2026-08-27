Los Wallabies llegaron a Jujuy para el partido con Los Pumas

Los Wallabies ya están en Jujuy

Los Wallabies ya están en Jujuy para disputar el esperado encuentro frente a Los Pumas, que tendrá lugar este sábado 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto. Con la llegada del seleccionado australiano, los dos protagonistas del partido ya se encuentran en la provincia y comenzaron la etapa final de preparación para el duelo internacional.

Jujuy se prepara para recibir a Los Pumas y los Wallabies El partido se disputará en el estadio 23 de Agosto y marcará una jornada especial para el deporte provincial, con la posibilidad de observar en territorio jujeño a dos seleccionados protagonistas del rugby internacional.

El encuentro forma parte de la llegada de grandes acontecimientos deportivos a distintos puntos del país y permitirá que miles de personas puedan presenciar el partido en Jujuy. Durante los últimos días, la actividad vinculada al encuentro fue creciendo en la provincia con la presencia de Los Pumas y ahora también con el arribo del plantel australiano.

Los Wallabies ya están en Jujuy Los Pumas ya tuvieron contacto con el público jujeño En la previa, el seleccionado argentino protagonizó un entrenamiento abierto que permitió a cientos de fanáticos acercarse y observar de cerca los trabajos del equipo. La actividad generó una importante convocatoria y fue uno de los primeros momentos de contacto directo entre Los Pumas y el público local antes del compromiso frente a Australia. Con la llegada de los Wallabies, ambos planteles ya se encuentran instalados y se ultiman los detalles para el partido del sábado.

Habrá un Fan Fest durante la jornada del partido La previa también tendrá diferentes propuestas destinadas a quienes asistan al encuentro. Entre las actividades previstas se encuentra un Fan Fest para las personas que cuenten con entrada, que acompañará la llegada de los espectadores y permitirá comenzar a vivir desde temprano el clima del partido. De esta manera, la jornada no estará limitada únicamente a lo que ocurra dentro del estadio, sino que contará con propuestas complementarias para los fanáticos. Últimas entradas para Los Pumas vs. Wallabies Las entradas para el encuentro todavía pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Ticketek. También se habilitó un punto de venta presencial en el primer piso de Annuar Shopping. El viernes 28 de agosto funcionará de 10.30 a 13 y de 16 a 20 horas, mientras que el sábado 29 atenderá de 10.30 a 12 horas.

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