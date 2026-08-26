Paso de Jama: este jueves comenzarán a cruzar camiones desde Jujuy hacia Chile

El Paso de Jama comenzó a habilitarse este miércoles 26 de agosto de forma restringida exclusivamente para el transporte de carga , luego de varios días de complicaciones en el corredor internacional.

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Según la información oficial, durante esta jornada se autorizó el desplazamiento de un convoy de 100 camiones desde Chile hacia Argentina . El operativo comenzó de manera controlada y constituye el primer paso para comenzar a descongestionar la cantidad de vehículos pesados acumulados en ambos lados de la frontera.

Para este jueves 27 de agosto , el esquema se invertirá y podrán avanzar 100 camiones desde Jujuy hacia Chile .

La modalidad establecida contempla una circulación alternada: un día cruzarán 100 camiones desde Chile hacia Argentina y al día siguiente otros 100 lo harán desde Argentina hacia Chile .

De esta manera, el movimiento continuará de forma progresiva mientras se busca normalizar la circulación en el corredor.

La comunicación difundida este miércoles por las autoridades indicó que, a las 13:10, personal de Migraciones informó la “habilitación restringida solo para el transporte de carga”, con salida desde Chile e ingreso a Argentina mediante un convoy de 100 unidades.

Los vehículos particulares todavía no pueden cruzar

La habilitación alcanza únicamente a vehículos pesados de transporte de carga. Por el momento, autos, camionetas y otros vehículos particulares continúan sin autorización para atravesar el Paso de Jama.

Además, mientras continúen las tareas para descongestionar la zona fronteriza, se mantendrá restringido el paso desde la Ruta Nacional 9 hacia la Ruta Nacional 52.

Más de 500 camiones varados por el Paso de Jama

En relación al último relevamiento de los camiones que permanecen en los distintos Destacamentos y localidades de Jujuy a la espera de la habilitación del Paso Internacional de Jama.

Las localidades con camiones varados son:

- TUMBAYA: con 4 camiones en el playón de acceso sur.

- LEÓN: con 5 camiones

- LOZANO: con 11 camiones

- VOLCÁN: con 25 camiones

- LOS LAPACHOS: con 160 camiones

- PAMPA BLANCA: con 2 camiones

- DESTACAMENTO RÍO PIEDRAS: con 4 camiones

- SUSQUES: con 2 camiones

- PASO DE JAMA: con 290 camiones en el playón de estacionamiento y banquina de RN N° 52.

Es así que el número total de camiones varados en las diferentes localidades de la provincia, al 24 de agosto, es de 503.