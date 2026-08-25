martes 25 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2026 - 17:25
Frontera.

Paso de Jama: más de 120 camiones varados en Güemes

Transportistas esperan la habilitación del Paso de Jama mientras la nieve y el hielo complican las tareas en la cordillera. ya son más de 620 los camiones.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

El cierre del Paso de Jama continúa generando demoras en el transporte de cargas. Mientras las condiciones climáticas mantienen inhabilitado el corredor desde el 11 de agosto, la cantidad de camiones a la espera de poder avanzar sigue aumentando.

Lee además
Nevó en el Paso de Jama.
Jujuy.

Volvió a nevar y el Paso de Jama sigue cerrado: la situación en la frontera
Cerraron el Paso de Jama
Jujuy.

Paso de Jama: hay más de 500 camiones varados desde León hasta el complejo fronterizo

Al relevamiento que registra 503 camiones detenidos en distintos puntos de Jujuy, se suman ahora más de 120 camiones ubicados en General Güemes, Salta, aguardando la habilitación del paso fronterizo hacia Chile.

La situación genera preocupación entre transportistas, ya que una vez que las condiciones permitan la apertura, se espera un importante movimiento de vehículos sobre la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 52.

Más de 120 camiones permanecen en Güemes esperando cruzar

El periodista de General Güemes Sergio Tapia explicó que una importante cantidad de camiones se encuentra detenida en esa localidad salteña a la espera de novedades sobre Jama.

“Hay más de 120 camiones a la espera de ingresar a Jujuy cuando habiliten el Paso de Jama” “Hay más de 120 camiones a la espera de ingresar a Jujuy cuando habiliten el Paso de Jama”

Según detalló, la mayoría pertenece a una empresa de transporte internacional que moviliza productos congelados. El periodista señaló que se trata de una firma con una importante presencia regional, con unidades que realizan recorridos hacia distintos países de Sudamérica. “Es una empresa brasilera que tiene muchos camiones, algunos hablan hasta 7.000 camiones en toda América, que van a Chile y Perú”, detalló.

Siguen las complicaciones del lado chileno del Paso de Jama

Siguen las complicaciones del lado chileno del Paso de Jama

Algunos camiones llevan más de una semana detenidos

El tiempo de espera varía según cuándo llegaron los vehículos a la zona. Algunos transportistas llevan varios días aguardando la posibilidad de continuar viaje.

Algunos llevan 10 días, 5, 2, y van a estar por lo menos hasta el 28 parados ahí, esperando a que se libere el paso de Jama”, explicó Tapia.

La incertidumbre está vinculada principalmente a la evolución del clima en la zona cordillerana, donde las nevadas, el hielo y las bajas temperaturas continúan dificultando los trabajos de despeje y mantenimiento

En Jujuy, otros 503 camiones esperan la reapertura

El último relevamiento realizado en la provincia contabilizó 503 camiones detenidos entre León y Paso de Jama.

La mayor concentración se encuentra en:

  • Paso de Jama: 290 camiones en el playón de estacionamiento y banquina de la Ruta Nacional 52.
  • Los Lapachos: 160 camiones en el playón de estacionamiento de Refinor.
  • Volcán: 25 camiones en la playa de estacionamiento a cargo de Gendarmería Nacional.
  • Lozano: 11 camiones.
  • León: 5 camiones entre el playón y el ingreso al pueblo.
  • Tumbaya: 4 camiones.
  • Río Piedras: 4 camiones.
  • Pampa Blanca: 2 camiones.
  • Susques: 2 camiones.

En total, sumando los vehículos ubicados en territorio salteño, son más de 620 camiones que aguardan la habilitación del corredor internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Volvió a nevar y el Paso de Jama sigue cerrado: la situación en la frontera

Paso de Jama: hay más de 500 camiones varados desde León hasta el complejo fronterizo

Paso de Jama cerrado: cómo viajar a Chile, alternativas y cuánto demora cada recorrido

Paso de Jama: "Hay más de 300 personas varadas en el complejo fronterizo"

El Secretario de Comunicación sobre el Corredor Bioceánico: "La Ruta 52 está detonada y se viene un tráfico de 5 mil vehículos"

Lo que se lee ahora
Se viene la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se viene la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

Supergripe (imagen ilustrativa creada con IA). video
Salud.

Preocupa el incremento de casos de supergripe: cuál es la situación de Jujuy

Paso de Jama: Hay más de 300 personas varadas en el complejo fronterizo
Jujuy.

Paso de Jama: "Hay más de 300 personas varadas en el complejo fronterizo"

Cierra Aeroparque por obras: qué pasará con los vuelos de Jujuy
Jujuy.

Cierra Aeroparque por obras: qué pasará con los vuelos de Jujuy

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Jujuy.

Cómo denunciar un caso de bullying en Jujuy: dónde acudir y qué establece la ley

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel