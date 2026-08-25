Paso de Jama: más de 120 camiones varados en Güemes

El cierre del Paso de Jama continúa generando demoras en el transporte de cargas. Mientras las condiciones climáticas mantienen inhabilitado el corredor desde el 11 de agosto , la cantidad de camiones a la espera de poder avanzar sigue aumentando.

Jujuy. Paso de Jama: hay más de 500 camiones varados desde León hasta el complejo fronterizo

Jujuy. Volvió a nevar y el Paso de Jama sigue cerrado: la situación en la frontera

Al relevamiento que registra 503 camiones detenidos en distintos puntos de Jujuy , se suman ahora más de 120 camiones ubicados en General Güemes, Salta , aguardando la habilitación del paso fronterizo hacia Chile.

La situación genera preocupación entre transportistas, ya que una vez que las condiciones permitan la apertura, se espera un importante movimiento de vehículos sobre la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 52 .

El periodista de General Güemes Sergio Tapia explicó que una importante cantidad de camiones se encuentra detenida en esa localidad salteña a la espera de novedades sobre Jama.

“Hay más de 120 camiones a la espera de ingresar a Jujuy cuando habiliten el Paso de Jama” “Hay más de 120 camiones a la espera de ingresar a Jujuy cuando habiliten el Paso de Jama”

Según detalló, la mayoría pertenece a una empresa de transporte internacional que moviliza productos congelados. El periodista señaló que se trata de una firma con una importante presencia regional, con unidades que realizan recorridos hacia distintos países de Sudamérica. “Es una empresa brasilera que tiene muchos camiones, algunos hablan hasta 7.000 camiones en toda América, que van a Chile y Perú”, detalló.

Siguen las complicaciones del lado chileno del Paso de Jama

Algunos camiones llevan más de una semana detenidos

El tiempo de espera varía según cuándo llegaron los vehículos a la zona. Algunos transportistas llevan varios días aguardando la posibilidad de continuar viaje.

“Algunos llevan 10 días, 5, 2, y van a estar por lo menos hasta el 28 parados ahí, esperando a que se libere el paso de Jama”, explicó Tapia.

La incertidumbre está vinculada principalmente a la evolución del clima en la zona cordillerana, donde las nevadas, el hielo y las bajas temperaturas continúan dificultando los trabajos de despeje y mantenimiento

En Jujuy, otros 503 camiones esperan la reapertura

El último relevamiento realizado en la provincia contabilizó 503 camiones detenidos entre León y Paso de Jama.

La mayor concentración se encuentra en:

Paso de Jama: 290 camiones en el playón de estacionamiento y banquina de la Ruta Nacional 52.

290 camiones en el playón de estacionamiento y banquina de la Ruta Nacional 52. Los Lapachos: 160 camiones en el playón de estacionamiento de Refinor.

160 camiones en el playón de estacionamiento de Refinor. Volcán: 25 camiones en la playa de estacionamiento a cargo de Gendarmería Nacional.

25 camiones en la playa de estacionamiento a cargo de Gendarmería Nacional. Lozano: 11 camiones.

11 camiones. León: 5 camiones entre el playón y el ingreso al pueblo.

5 camiones entre el playón y el ingreso al pueblo. Tumbaya: 4 camiones.

4 camiones. Río Piedras: 4 camiones.

4 camiones. Pampa Blanca: 2 camiones.

2 camiones. Susques: 2 camiones.

En total, sumando los vehículos ubicados en territorio salteño, son más de 620 camiones que aguardan la habilitación del corredor internacional.