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25 de agosto de 2026 - 07:08
Salud.

Preocupa el incremento de casos de supergripe: cuál es la situación de Jujuy

El infectólogo Gustavo Echenique habló sobre lo qué está pasando con la denominada supergripe, cuáles son sus síntomas y cómo se encuentra Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Supergripe (imagen ilustrativa creada con IA).

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“Hablamos de una supergripe no porque sea más grave, sino porque es mucho más contagiosa”, aclaró el especialista. Según detalló, actualmente tiene una fuerte circulación la variante H3N2, conocida también como gripe de Hong Kong, mientras que históricamente predominaban otros tipos de influenza.

Cuál es la situación de la supergripe en Jujuy

En Jujuy, Echenique llevó tranquilidad al señalar que la provincia se encontraría en una meseta de casos de H3N2, mientras que actualmente habría una mayor circulación de influenza B, otro tipo de gripe estacional.

“En cuanto a los números de casos de H3N2, 646 casos es lo que tenemos. Hace un mes se habían notificado 620, así que estamos hablando de un promedio de 8 a 10 notificaciones por semana”, explicó.

El infectólogo también detalló que una parte importante de los casos registrados a nivel general corresponde a niños. “Casi un 48% de los casos notificados es en menores de 10 años, un 30% en menores de 2 años y alrededor de un 11% en mayores de 65”, indicó.

Cuáles son los síntomas

Casos de supergripe.

Casos de supergripe.

Los síntomas suelen aparecer luego de tres o cuatro días de incubación. Entre los principales, Echenique mencionó tos intensa, fiebre alta de aparición brusca, dolor corporal y muscular, y un marcado deterioro del estado general.

“El paciente refiere una sensación de apaleamiento, dolores musculares muy intensos que incluso lo llevan a la necesidad de cama”, describió.

El especialista insistió además en no automedicarse con antibióticos, ya que se trata de una infección viral. “Amoxicilina, azitromicina, no tienen la más mínima indicación en esta etapa”, señaló.

Como medidas de prevención recomendó lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, ventilación cruzada de los ambientes y barbijo ante la aparición de síntomas.

“El uso del barbijo corta la cadena de transmisión y evita que se contagien familiares, compañeros de trabajo o personas que estén en una sala de espera”, remarcó.

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