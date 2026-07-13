Un especialista advirtió por el aumento los casos de gripe en Jujuy que derivan en neumonía

Los casos de gripe registrados en las últimas semanas derivaron en un importante aumento de pacientes con neumonía y otras complicaciones respiratorias. Así lo indicó el tisioneumonólogo Jesús Chuquisaca MP 1366, quien advirtió que, a diferencia del Covid-19, este año se notificaron numerosos cuadros gripales que "están pegando fuerte".
Más casos de gripe que de Covid
Chuquisaca señaló que, durante esta temporada, no se detectaron muchos casos de Covid-19. Sin embargo, explicó que sí hubo una gran cantidad de pacientes con gripe.
No hubo muchos casos detectados de Covid, pero sí hubo notificados muchos casos de gripe. Está pegando fuerte, afirmó. No hubo muchos casos detectados de Covid, pero sí hubo notificados muchos casos de gripe. Está pegando fuerte, afirmó.
Según indicó, en varios pacientes el cuadro gripal evolucionó hacia complicaciones respiratorias.
Aumento de gripes que derivan en neumonía
El especialista explicó que muchas de las personas que atravesaron una gripe desarrollaron posteriormente neumonías. "Para desgracia de los pacientes que la tuvieron gripe, después tuvieron complicaciones con neumonía", expresó.
En ese sentido, detalló que se registraron "muchísimos casos de neumonías complicadas, posgripales o gripales". Además, indicó que también se observan gripes obstructivas que pueden terminar o derivar en asma bronquial.
El riesgo de automedicarse
Ante este escenario, Chuquisaca remarcó la importancia de no recurrir a la automedicación, especialmente con antibióticos.
El profesional explicó que, tanto en los casos de neumonía como de asma bronquial, es fundamental que el paciente sea evaluado por un médico y advirtió que los antibióticos no tienen sentido para tratar una gripe.
No tienen que automedicarse para no crear autoresistencia inadecuada, concluyó. No tienen que automedicarse para no crear autoresistencia inadecuada, concluyó.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.