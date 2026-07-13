lunes 13 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de julio de 2026 - 07:01
Salud.

Un especialista advirtió por el aumento los casos de gripe en Jujuy que derivan en neumonía

El médico jujeño, Jesús Chuquisaca, aseguró que la gripe "está pegando fuerte" y alertó por el aumento de neumonías posgripales. Además, recordó que no deben automedicarse.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
persona con gripe

Los casos de gripe registrados en las últimas semanas derivaron en un importante aumento de pacientes con neumonía y otras complicaciones respiratorias. Así lo indicó el tisioneumonólogo Jesús Chuquisaca MP 1366, quien advirtió que, a diferencia del Covid-19, este año se notificaron numerosos cuadros gripales que "están pegando fuerte".

Lee además
Aumentan las gripes con complicaciones respiratorias en Jujuy: No se automediquen video
Salud.

Aumentan las gripes con complicaciones respiratorias en Jujuy: "No se automediquen"
Imagen ilustrativa video
Jujuy.

Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Más casos de gripe que de Covid

Chuquisaca señaló que, durante esta temporada, no se detectaron muchos casos de Covid-19. Sin embargo, explicó que sí hubo una gran cantidad de pacientes con gripe.

No hubo muchos casos detectados de Covid, pero sí hubo notificados muchos casos de gripe. Está pegando fuerte, afirmó. No hubo muchos casos detectados de Covid, pero sí hubo notificados muchos casos de gripe. Está pegando fuerte, afirmó.

Según indicó, en varios pacientes el cuadro gripal evolucionó hacia complicaciones respiratorias.

Aumento de gripes que derivan en neumonía

El especialista explicó que muchas de las personas que atravesaron una gripe desarrollaron posteriormente neumonías. "Para desgracia de los pacientes que la tuvieron gripe, después tuvieron complicaciones con neumonía", expresó.

En ese sentido, detalló que se registraron "muchísimos casos de neumonías complicadas, posgripales o gripales". Además, indicó que también se observan gripes obstructivas que pueden terminar o derivar en asma bronquial.

El riesgo de automedicarse

Ante este escenario, Chuquisaca remarcó la importancia de no recurrir a la automedicación, especialmente con antibióticos.

El profesional explicó que, tanto en los casos de neumonía como de asma bronquial, es fundamental que el paciente sea evaluado por un médico y advirtió que los antibióticos no tienen sentido para tratar una gripe.

No tienen que automedicarse para no crear autoresistencia inadecuada, concluyó. No tienen que automedicarse para no crear autoresistencia inadecuada, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aumentan las gripes con complicaciones respiratorias en Jujuy: "No se automediquen"

Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Plaza Belgrano: más de 1500 personas celebraron el triunfo de Argentina

La SUSEPU aclaró que los aumentos en la tarifa de energía "responden a medidas del Gobierno Nacional"

El frío da una tregua: cómo estará el tiempo esta semana en Jujuy y el resto del país

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa video
Jujuy.

Denunciaron maltrato animal en Jujuy: tres perros estaban expuestos al frío extremo en un balcón

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy vs Chacarita 2026
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Chacarita y sigue como único líder de la Zona B

El tiempo en Jujuy 
Jujuy.

El frío da una tregua: cómo estará el tiempo esta semana en Jujuy y el resto del país

El festejo desde el cielo jujeño video
Deportes.

Mundial 2026: el impactante video con drone que mostró el histórico festejo de los jujeños

Investigan la muerte de un joven en Córdoba en los festejos por el triunfo de Argentina
Policiales.

Córdoba: mataron a un joven durante los festejos por Argentina

Carlos Zarate campeón de M15 en Jujuy video
Deportes.

Tenis: el ganador del torneo M15 dijo que "poder salir campeón es hermoso"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel