Un especialista advirtió por el aumento los casos de gripe en Jujuy que derivan en neumonía

Los casos de gripe registrados en las últimas semanas derivaron en un importante aumento de pacientes con neumonía y otras complicaciones respiratorias. Así lo indicó el tisioneumonólogo Jesús Chuquisaca MP 1366 , quien advirtió que, a diferencia del Covid-19, este año se notificaron numerosos cuadros gripales que "están pegando fuerte".

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Salud. Aumentan las gripes con complicaciones respiratorias en Jujuy: "No se automediquen"

Chuquisaca señaló que, durante esta temporada, no se detectaron muchos casos de Covid-19. Sin embargo, explicó que sí hubo una gran cantidad de pacientes con gripe.

No hubo muchos casos detectados de Covid, pero sí hubo notificados muchos casos de gripe. Está pegando fuerte, afirmó. No hubo muchos casos detectados de Covid, pero sí hubo notificados muchos casos de gripe. Está pegando fuerte, afirmó.

Aumento de gripes que derivan en neumonía

El especialista explicó que muchas de las personas que atravesaron una gripe desarrollaron posteriormente neumonías. "Para desgracia de los pacientes que la tuvieron gripe, después tuvieron complicaciones con neumonía", expresó.

En ese sentido, detalló que se registraron "muchísimos casos de neumonías complicadas, posgripales o gripales". Además, indicó que también se observan gripes obstructivas que pueden terminar o derivar en asma bronquial.

El riesgo de automedicarse

Ante este escenario, Chuquisaca remarcó la importancia de no recurrir a la automedicación, especialmente con antibióticos.

El profesional explicó que, tanto en los casos de neumonía como de asma bronquial, es fundamental que el paciente sea evaluado por un médico y advirtió que los antibióticos no tienen sentido para tratar una gripe.

No tienen que automedicarse para no crear autoresistencia inadecuada, concluyó. No tienen que automedicarse para no crear autoresistencia inadecuada, concluyó.