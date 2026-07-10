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10 de julio de 2026 - 11:02
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita: horario, árbitro e historial de los equipos

Gimnasia de Jujuy jugará la Fecha 20 de la Primera Nacional ante Chacarita el próximo domingo 12 de julio. Seguí la previa del partido.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy Chacarita

Gimnasia de Jujuy recibirá este domingo a Chacarita por la Fecha 20 de la Primera Nacional, con el objetivo de seguir peleando en los primeros puestos y mantenerse como único líder de la Zona B. El encuentro será arbitrado por Yamil Possi.

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El partido se disputará el domingo 12 de julio, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

En lo que va del torneo de la Primera Nacional 2026, Yamil Possi dirigió un total de nueve partidos. De esos encuentros, solo en una oportunidad fue juez de Gimnasia de Jujuy. Ocurrió en la Fecha 1 del campeonato, cuando el Lobo recibió a Midland en el Estadio 23 de Agosto.

El árbitro dirigió a Chacarita en dos partidos: frente a Güemes de Santiago del Estero y ante Almagro. En el primero, el Funebrero perdió 2-1 y hubo cuatro jugadores amonestados.

Últimos partidos de Gimnasia de Jujuy y Chacarita

El partido más reciente entre el Lobo y Chacarita fue por la fecha 2 de la Primera Nacional, donde el equipo de Hernán Pellerano cayó por 3 a 1. Así fueron los últimos cinco partidos de ambos equipos en el torneo:

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