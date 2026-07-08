Agustín Alonso es refuerzo de Gimnasia de Jujuy: "Ojalá se pueda cumplir el objetivo"

Gimnasia de Jujuy presentó a Agustín Alonso como su único refuerzo en la segunda etapa del mercado de pases. El extremo llega procedente de Platense y se suma al plantel dirigido por Hernán Pellerano.

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El futbolista también tuvo pasos por Aldosivi, Ferrocarril Oeste y Chaco For Ever. Con el Tiburón logró el ascenso a Primera División en 2024.

La incorporación de Alonso se concretó luego de la salida de Axel Pinto, quien renovó su vínculo con el club jujeño por un año más, pero fue cedido a préstamo a Güemes de Santiago del Estero en busca de “sumar más minutos en cancha”.

Hasta el momento, y según confirmó el mánager del Lobo, Agustín Alonso sería el único refuerzo que se sumará al plantel de Hernán Pellerano.

Tras su llegada, el extremo expresó su alegría por la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste. “Es un gusto estar acá, estoy muy contento por esta oportunidad”, señaló.

Alonso también destacó el grupo con el que se encontró y por otro lado, agradeció que “pudo ser rápida la negociación”.

La charla con Hernán Pellerano

El futbolista contó que dialogó con el entrenador Hernán Pellerano antes de incorporarse al equipo. "Me dijo que me sumo a un lindo grupo que peleamos todos para adelante para conseguir el objetivo”, manifestó.

Además, indicó que conocía el rendimiento reciente de Gimnasia de Jujuy: “Sé que viene de hacer un buen torneo el año pasado”.

Su experiencia en la categoría: "Ojalá se pueda cumplir el objetivo"

Alonso remarcó que el proyecto deportivo fue uno de los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del Lobo. “Eso me convenció para venir, tengo experiencia en la categoría y ojalá se pueda cumplir el objetivo”, expresó.

El extremo recordó también su paso por Aldosivi, donde consiguió el ascenso a Primera División en 2024.

“Me tocó ser campeón con Aldosivi y ascender en el 2024, también con una metodología parecida y un lindo grupo”, concluyó.