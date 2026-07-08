miércoles 08 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de julio de 2026 - 09:44
Deportes.

Agustín Alonso es refuerzo de Gimnasia de Jujuy: "Ojalá se pueda cumplir el objetivo"

Agustín Alonso llega desde Platense y cuenta con experiencia en la categoría. En 2024 logró el ascenso a Primera División con Aldosivi.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Agustín Alonso - refuerzo del Lobo

Agustín Alonso - refuerzo del Lobo

Gimnasia de Jujuy presentó a Agustín Alonso como su único refuerzo en la segunda etapa del mercado de pases. El extremo llega procedente de Platense y se suma al plantel dirigido por Hernán Pellerano.

Lee además
ascendio a primera y puede ser refuerzo de gimnasia de jujuy: quien es
Deportes.

Ascendió a Primera y puede ser refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es
hernan pellerano sobre el empate con midland: si no empataban, el partido no terminaba
Deportes.

Hernán Pellerano sobre el empate con Midland: "Si no empataban, el partido no terminaba"

El futbolista también tuvo pasos por Aldosivi, Ferrocarril Oeste y Chaco For Ever. Con el Tiburón logró el ascenso a Primera División en 2024.

La llegada de Agustín Alonso a Gimnasia de Jujuy

La incorporación de Alonso se concretó luego de la salida de Axel Pinto, quien renovó su vínculo con el club jujeño por un año más, pero fue cedido a préstamo a Güemes de Santiago del Estero en busca de “sumar más minutos en cancha”.

Tras su llegada, el extremo expresó su alegría por la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste. “Es un gusto estar acá, estoy muy contento por esta oportunidad”, señaló.

Alonso también destacó el grupo con el que se encontró y por otro lado, agradeció que “pudo ser rápida la negociación”.

La charla con Hernán Pellerano

El futbolista contó que dialogó con el entrenador Hernán Pellerano antes de incorporarse al equipo. "Me dijo que me sumo a un lindo grupo que peleamos todos para adelante para conseguir el objetivo”, manifestó.

Además, indicó que conocía el rendimiento reciente de Gimnasia de Jujuy: “Sé que viene de hacer un buen torneo el año pasado”.

Su experiencia en la categoría: "Ojalá se pueda cumplir el objetivo"

Alonso remarcó que el proyecto deportivo fue uno de los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del Lobo. “Eso me convenció para venir, tengo experiencia en la categoría y ojalá se pueda cumplir el objetivo”, expresó.

El extremo recordó también su paso por Aldosivi, donde consiguió el ascenso a Primera División en 2024.

“Me tocó ser campeón con Aldosivi y ascender en el 2024, también con una metodología parecida y un lindo grupo”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ascendió a Primera y puede ser refuerzo de Gimnasia de Jujuy: quién es

Hernán Pellerano sobre el empate con Midland: "Si no empataban, el partido no terminaba"

Gimnasia de Jujuy empató con Midland: cómo quedó en la tabla de la Primera Nacional

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy empató en su visita a Midland y sigue puntero

Hoy Gimnasia de Jujuy visita a Midland: horario, árbitro y cómo llegan los equipos

Lo que se lee ahora
Grecia denunció al árbitro ante la FIFA
Deportes.

Mundial 2026: Egipto denunció ante la FIFA al árbitro del partido contra Argentina

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Suiza dejó afuera a Colombia por penales y jugará cuartos contra Argentina
Fútbol.

Suiza dejó afuera a Colombia por penales y jugará cuartos contra Argentina

Selección Argentina.
Fútbol.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: día, horario y rival 

Vandalismo en Plaza Belgrano.
Jujuy.

El lado B de los festejos en Jujuy: vandalizaron los faroles de la Plaza Belgrano

Mundial 2026: Jujuy festejó la victoria de la Selección Argentina video
Deportes.

Mundial 2026: Jujuy festejó la victoria de la Selección Argentina

ARGENTINA DIO VUELTA EL PARTIDO Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE FINAL
EN VIVO.

ARGENTINA DIO VUELTA EL PARTIDO Y CLASIFICÓ A CUARTOS DE FINAL

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel