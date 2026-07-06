Gimnasia de Jujuy empató con Midland: cómo quedó en la tabla de la Primera Nacional

Después de una pausa, la Primera Nacional volvió a tener actividad este fin de semana con el inicio de la segunda rueda. En ese marco, Gimnasia de Jujuy visitó a Midland y sumó un punto que le permite continuar en lo más alto. El equipo jujeño afrontó un partido complicado y finalizó el encuentro con un hombre menos.
Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones
Tras el empate y teniendo en cuenta los demás resultados registrados en la Zona B, Gimnasia de Jujuy continúa como único puntero, con 37 puntos. Su escolta directo es Atlanta, que cayó ante Quilmes y se mantiene con 33 unidades. Los ocho equipos que continúan dentro de los primeros puestos son:
- Gimnasia de Jujuy: 37 puntos
- Atlanta: 22 puntos
- Tristán Suárez: 30 puntos
- Temperley: 30 puntos
- Midland: 27 puntos
- Atlético Rafaela: 27 puntos
- San Martín de Tucumán: 25 puntos
- Deportivo Maipú: 25 puntos
El fixture de Gimnasia de Jujuy en la segunda rueda
- Fecha 20: Chacarita (L)
- Fecha 21: Quilmes (V)
- Fecha 22: Güemes (L)
- Fecha 23: Colegiales (V)
- Fecha 24: Tristán Suárez (L)
- Fecha 25 Interzonal: Chaco For Ever (L)
- Fecha 26: Patronato (V)
- Fecha 27: Agropecuario (L)
- Fecha 28: Almagro (V)
- Fecha 29: Atlético Rafaela (L)
- Fecha 30: Deportivo Maipú (V)
- Fecha 31: San Martín de Tucumán (L)
- Fecha 32: Temperley (V)
- Fecha 33: Gimnasia y Tiro (L)
- Fecha 34: Nueva Chicago (V)
- Fecha 35: Atlanta (L)
- Fecha 36: San Martín de San Juan (V)
Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto el próximo domingo 12 de julio. Por la Fecha 20 recibirá a Chacarita con horario a confirmar.
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