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6 de julio de 2026 - 09:33
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató con Midland: cómo quedó en la tabla de la Primera Nacional

Se reanudó la Primera Nacional y Gimnasia de Jujuy jugó el primer partido de la segunda ronda. El Lobo rescató un empate ante Midland.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de posiciones

Tras el empate y teniendo en cuenta los demás resultados registrados en la Zona B, Gimnasia de Jujuy continúa como único puntero, con 37 puntos. Su escolta directo es Atlanta, que cayó ante Quilmes y se mantiene con 33 unidades. Los ocho equipos que continúan dentro de los primeros puestos son:

  1. Gimnasia de Jujuy: 37 puntos
  2. Atlanta: 22 puntos
  3. Tristán Suárez: 30 puntos
  4. Temperley: 30 puntos
  5. Midland: 27 puntos
  6. Atlético Rafaela: 27 puntos
  7. San Martín de Tucumán: 25 puntos
  8. Deportivo Maipú: 25 puntos

El fixture de Gimnasia de Jujuy en la segunda rueda

  • Fecha 20: Chacarita (L)
  • Fecha 21: Quilmes (V)
  • Fecha 22: Güemes (L)
  • Fecha 23: Colegiales (V)
  • Fecha 24: Tristán Suárez (L)
  • Fecha 25 Interzonal: Chaco For Ever (L)
  • Fecha 26: Patronato (V)
  • Fecha 27: Agropecuario (L)
  • Fecha 28: Almagro (V)
  • Fecha 29: Atlético Rafaela (L)
  • Fecha 30: Deportivo Maipú (V)
  • Fecha 31: San Martín de Tucumán (L)
  • Fecha 32: Temperley (V)
  • Fecha 33: Gimnasia y Tiro (L)
  • Fecha 34: Nueva Chicago (V)
  • Fecha 35: Atlanta (L)
  • Fecha 36: San Martín de San Juan (V)

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar en el Estadio 23 de Agosto el próximo domingo 12 de julio. Por la Fecha 20 recibirá a Chacarita con horario a confirmar.

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