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6 de julio de 2026 - 09:43
Jujuy.

Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

El edificio de Tribunales fue evacuado de manera preventiva y los organismos de emergencia verificaron que no existía un principio de incendio.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Principio de incendio en Tribunales

Principio de incendio en Tribunales

Primcipio de incendio en tribunales (2)
Primcipio de incendio en tribunales (3)
Primcipio de incendio en tribunales (1)

La Suprema Corte de Justicia informó que este lunes se activó la alarma de incendio en el edificio en el edificio de Tribunales y se puso en marcha el protocolo preventivo de seguridad, aunque luego se constató que no existió un principio de incendio en las instalaciones. La activación se produjo por una sobretensión registrada después de un corte del suministro eléctrico en el perímetro de la zona.

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Principio de incendio en Tribunales obligó a evacuar el edificio

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La evacuación se realizó de manera preventiva y alcanzó a magistrados, funcionarios, empleados judiciales y público presente. Durante el procedimiento intervinieron personal competente y organismos de emergencia, que revisaron el edificio y descartaron la existencia de fuego.

Principio de incendio en Tribunales obligó a evacuar el edificio

Principio de incendio en Tribunales obligó a evacuar el edificio

Qué ocurrió en el edificio de Tribunales

Según el parte oficial, la alarma se activó como consecuencia de una sobretensión vinculada al corte de energía eléctrica registrado en la zona.

Lo más importante

  • El edificio de Tribunales de Jujuy fue evacuado..
  • La causa habría sido una falla eléctrica.
  • No se informaron personas heridas.
  • Se revisaban las instalaciones antes de retomar las actividades.
  • La información todavía es preliminar.

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