Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

Principio de incendio en Tribunales

La Suprema Corte de Justicia informó que este lunes se activó la alarma de incendio en el edificio en el edificio de Tribunales y se puso en marcha el protocolo preventivo de seguridad, aunque luego se constató que no existió un principio de incendio en las instalaciones. La activación se produjo por una sobretensión registrada después de un corte del suministro eléctrico en el perímetro de la zona.

Principio de incendio en Tribunales obligó a evacuar el edificio La evacuación se realizó de manera preventiva y alcanzó a magistrados, funcionarios, empleados judiciales y público presente. Durante el procedimiento intervinieron personal competente y organismos de emergencia, que revisaron el edificio y descartaron la existencia de fuego.

Principio de incendio en Tribunales obligó a evacuar el edificio Qué ocurrió en el edificio de Tribunales Según el parte oficial, la alarma se activó como consecuencia de una sobretensión vinculada al corte de energía eléctrica registrado en la zona.

Lo más importante El edificio de Tribunales de Jujuy fue evacuado..

La causa habría sido una falla eléctrica.

No se informaron personas heridas.

Se revisaban las instalaciones antes de retomar las actividades.

La información todavía es preliminar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







