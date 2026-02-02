lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 08:50
Justicia.

Terminó la feria del Poder Judicial en Jujuy y se reactivan los tribunales

El Poder Judicial de Jujuy retoma la actividad plena tras el receso de verano y vuelven los plazos procesales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Poder Judicial.

Poder Judicial.

Lee además
Agua Potable de Jujuy anunció un corte programado del servicio en Palpalá para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparación hasta las 14hs.
Servicios.

Corte programado de agua en Palpalá este lunes: qué zonas se verán afectadas
Subió el gasoil en Jujuy tras cambios en biocombustibles. video
Combustibles.

Subió el gasoil en Jujuy tras cambios en biocombustibles

Durante la feria, el servicio de Justicia mantuvo guardias mínimas para atender causas urgentes, como hechos de violencia, detenciones y cuestiones vinculadas a menores. Con el cierre del receso, el sistema judicial recupera su dinámica normal y reactiva el tratamiento del resto de los expedientes.

La finalización de la feria judicial en Jujuy también implica la reanudación de los plazos procesales, que permanecieron suspendidos durante el período de descanso. A partir de ahora, los tiempos legales vuelven a correr en todas las instancias.

Vuelven los trámites y las audiencias en Jujuy

El regreso a la actividad alcanza a todos los fueros, incluidos el civil, penal, laboral, de familia y contencioso administrativo. Las mesas de entrada vuelven a recibir presentaciones de forma regular y se reprograman audiencias que quedaron pendientes durante enero.

Abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia retoman su agenda habitual, con un aumento progresivo del movimiento en los edificios judiciales de San Salvador de Jujuy y del interior de la provincia. El reinicio también impacta en la atención al público, que vuelve a los horarios normales.

Qué ocurrió durante la feria judicial

El receso judicial se desarrolla cada año durante enero y establece un esquema de funcionamiento reducido. En ese período, solo intervienen magistrados y funcionarios de turno para atender situaciones consideradas urgentes por la normativa vigente.

Entre los casos que se tramitan durante la feria se encuentran detenciones, medidas cautelares, denuncias por violencia familiar y cuestiones que requieren intervención inmediata. El resto de las causas queda en pausa hasta el reinicio de la actividad.

En Jujuy, este sistema permite garantizar el acceso a la Justicia durante el verano, aunque con un ritmo distinto al del resto del año. Con el fin de la feria, ese esquema excepcional deja de regir.

Impacto en causas y expedientes

El cierre del receso judicial reactiva miles de expedientes en toda la provincia. Las causas que aguardaban resolución vuelven a ingresar en agenda y los jueces retoman el dictado de providencias y sentencias.

Para quienes mantienen trámites judiciales en curso, el fin de la feria marca un punto clave, ya que se reactivan notificaciones, audiencias y presentaciones. También se normaliza el trabajo de organismos auxiliares, como equipos técnicos y oficinas administrativas.

El movimiento judicial en Jujuy suele incrementarse de manera sostenida durante febrero y marzo, meses en los que se reorganiza la actividad tras el receso y se fijan nuevas fechas para procesos pendientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corte programado de agua en Palpalá este lunes: qué zonas se verán afectadas

Subió el gasoil en Jujuy tras cambios en biocombustibles

Estado de las rutas en Jujuy para este lunes: hay 3 intransitables

Tras varios días en alerta, ¿cómo va a estar el clima en Jujuy esta semana?

Día de la Candelaria: el origen y significado

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025
Inflación.

Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel