Terminó la feria del Poder Judicial en Jujuy y se reactivan los tribunales

Con el inicio del mes de febrero finalizó la feria judicial en la provincia de Jujuy y los tribunales retomaron su funcionamiento habitual . La medida marca el regreso de la actividad plena en juzgados, fiscalías y defensorías, luego del receso administrativo de verano.

Durante la feria, el servicio de Justicia mantuvo guardias mínimas para atender causas urgentes, como hechos de violencia, detenciones y cuestiones vinculadas a menores. Con el cierre del receso, el sistema judicial recupera su dinámica normal y reactiva el tratamiento del resto de los expedientes.

La finalización de la feria judicial en Jujuy también implica la reanudación de los plazos procesales, que permanecieron suspendidos durante el período de descanso. A partir de ahora, los tiempos legales vuelven a correr en todas las instancias.

El regreso a la actividad alcanza a todos los fueros, incluidos el civil, penal, laboral, de familia y contencioso administrativo. Las mesas de entrada vuelven a recibir presentaciones de forma regular y se reprograman audiencias que quedaron pendientes durante enero.

Abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia retoman su agenda habitual, con un aumento progresivo del movimiento en los edificios judiciales de San Salvador de Jujuy y del interior de la provincia. El reinicio también impacta en la atención al público, que vuelve a los horarios normales.

Qué ocurrió durante la feria judicial

El receso judicial se desarrolla cada año durante enero y establece un esquema de funcionamiento reducido. En ese período, solo intervienen magistrados y funcionarios de turno para atender situaciones consideradas urgentes por la normativa vigente.

Entre los casos que se tramitan durante la feria se encuentran detenciones, medidas cautelares, denuncias por violencia familiar y cuestiones que requieren intervención inmediata. El resto de las causas queda en pausa hasta el reinicio de la actividad.

En Jujuy, este sistema permite garantizar el acceso a la Justicia durante el verano, aunque con un ritmo distinto al del resto del año. Con el fin de la feria, ese esquema excepcional deja de regir.

Impacto en causas y expedientes

El cierre del receso judicial reactiva miles de expedientes en toda la provincia. Las causas que aguardaban resolución vuelven a ingresar en agenda y los jueces retoman el dictado de providencias y sentencias.

Para quienes mantienen trámites judiciales en curso, el fin de la feria marca un punto clave, ya que se reactivan notificaciones, audiencias y presentaciones. También se normaliza el trabajo de organismos auxiliares, como equipos técnicos y oficinas administrativas.

El movimiento judicial en Jujuy suele incrementarse de manera sostenida durante febrero y marzo, meses en los que se reorganiza la actividad tras el receso y se fijan nuevas fechas para procesos pendientes.