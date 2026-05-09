Impactante accidente en Ruta 9: dos menores heridos fueron hospitalizados

Accidente en la Ruta Nacional 9

Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender la alarma en Jujuy por el creciente número de siniestros viales registrados en las últimas semanas. Esta vez, el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, a unos dos kilómetros de Ciudad Cultural, en sentido sur-norte, y dejó como saldo a dos menores heridos que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Materno Infantil.

Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado transportaba a cuatro personas con domicilio en nuestra ciudad: dos adultos y dos menores de edad. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría realizado una mala maniobra que derivó en el siniestro cerca del GAM 5.

Menores heridos Uno de los menores, de 12 años, fue asistido por personal médico con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano moderado y traumatismo abdominal, por lo que fue derivado al Hospital Materno Infantil para una atención de mayor complejidad.

El otro menor también sufrió traumatismos y fue trasladado al mismo nosocomio para realizar estudios y controles médicos.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que los niños aparentemente viajaban sin cinturón de seguridad, un detalle que podría haber agravado las lesiones sufridas durante el impacto. El hecho volvió a generar preocupación por la seguidilla de accidentes registrados en rutas y calles de la provincia, donde las imprudencias al volante, el exceso de velocidad y la falta de medidas de seguridad continúan siendo factores recurrentes en los siniestros viales. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y agentes de seguridad vial para asistir a los ocupantes y ordenar la circulación vehicular. accidente MEJORADA

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