Durante el mediodía del jueves 7 de mayo, un auto volcó sobre Ruta Provincial 1, a la altura de Palpalá, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y chocara a una mujer que estaba en la zona de una parada de colectivos.

Según informó sobre el caso el fiscal Alejandro Maldonado, tras el hecho, la mujer de 21 años fue derivada al Hospital Pablo Soria donde le amputaron una de las piernas. “Tiene la otra pierna también comprometida”, manifestó el funcionario sobre el estado de salud de la joven involucrada.

vuelco - accidente en Palpalá

Detalles del accidente y sobre el conductor involucrado Sobre el conductor, el fiscal indicó que se trata de un hombre de 73 años, que transitaba a altísima velocidad mientras salía de una curva sobre Ruta Provincial 1.

No se descarta que haya estado usando el celular porque se encontró el celular en el momento del peritaje. No se descarta que haya estado usando el celular porque se encontró el celular en el momento del peritaje. Seguido, el fiscal agregó que "el denominador común en los siniestros son la alta velocidad y el uso de celulares por parte de los conductores". Embed - ALEJANDRO MALDONADO - Fiscal - Le amputaron una pierna a la mujer que fue atropellada en Palpalá

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