Temporal de viento en Jujuy: hubo árboles caídos y voladuras de chapas

La caída de árboles, postes quebrados, cables de alumbrado público, carteles derribados y voladuras de chapas fueron algunos de los daños registrados este jueves 7 de mayo por las fuertes ráfagas de viento norte en Jujuy. Ariel Mamaní, director provincial de Emergencias, informó que trabajan desde las primeras horas de la mañana junto a Bomberos.

Mamaní explicó que los equipos de emergencia intervienen en distintos sectores afectados por el viento. Entre las novedades registradas, mencionó postes caídos o quebrados, cables de alumbrado público y árboles caídos.

“Estamos trabajando desde las primeras horas de la mañana”, señaló el funcionario, y detalló que las tareas se realizan en conjunto con Bomberos.

También se reportaron voladuras de chapas y carteles derribados en distintos puntos.

Fuertes ráfagas de viento en Jujuy

Árboles caídos en varios sectores

Entre las zonas afectadas, Mamaní mencionó árboles caídos en Ciudad de Nieva, sobre calles Macedonio Graz y Pedro del Portal, como así también en distintos sectores de Bajo La Viña.

El director provincial de Emergencias indicó que, por el momento, se está dando prioridad a las intervenciones vinculadas a árboles que interrumpen la circulación vehicular.

Estamos dando prioridad a árboles que cortan el tránsito. Estamos dando prioridad a árboles que cortan el tránsito.

viento voladuras de chapas

Una persona herida

Las intensas ráfagas de viento norte que afectan a la provincia de Jujuy durante este jueves provocaron una situación de extrema tensión en el barrio Campo Verde, donde una mujer sufrió heridas luego del derrumbe de una pared sobre una vivienda.

Según se conoció, la víctima permanecía dentro de la casa cuando una estructura de la vivienda de al lado cedió por la fuerza del viento. La pared cayó directamente sobre el techo, provocando daños materiales y alcanzando a la mujer que estaba en el interior del inmueble al momento del derrumbe.

Las personas que necesiten asistencia pueden comunicarse al 103 o al 911.

árboles caídos viento en Jujuy (2)

Ráfagas intensas en la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos que abarca a toda la provincia de Jujuy durante este jueves 7 de mayo. El organismo advirtió sobre la presencia de ráfagas intensas y condiciones meteorológicas que podrían generar complicaciones en distintas zonas del territorio provincial.

Las ráfagas de viento norte superan los 65 kilómetros por hora en distintos sectores de Jujuy, de acuerdo con el reporte informado.

La zona cordillerana será una de las más afectadas por el temporal, con velocidades previstas de entre 65 y 80 kilómetros por hora. Además, el informe meteorológico advirtió que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores de altura.