jueves 07 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de mayo de 2026 - 09:20
Policiales.

Una pared cayó sobre una casa por el viento norte y una mujer terminó herida

El hecho ocurrió sobre avenida Costanera de Campo Verde. La víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando parte de una estructura cayó sobre el techo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una mujer herida tras el viento norte.

Una mujer herida tras el viento norte.

Lee además
Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada  
Fotos.

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada
Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA) video
Salud.

Alerta por viento norte en Jujuy: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares

Según se conoció, la víctima permanecía dentro de la casa cuando una estructura de la vivienda de al lado cedió por la fuerza del viento. La pared cayó directamente sobre el techo, provocando daños materiales y alcanzando a la mujer que estaba en el interior del inmueble al momento del derrumbe.

El episodio ocurrió sobre avenida Costanera, en medio de la jornada marcada por el viento norte y la alerta meteorológica vigente en distintos sectores de la provincia.

Viento norte (3)
Una mujer herida tras el viento norte.

Una mujer herida tras el viento norte.

Intervención del SAME en la zona

Tras el incidente, personal del SAME llegó rápidamente al lugar para asistir a la mujer herida. Los profesionales brindaron atención en el domicilio y realizaron las tareas correspondientes para asistir a la víctima luego del impacto de los escombros.

Vecinos del sector advirtieron la situación y colaboraron durante los primeros minutos posteriores al derrumbe, mientras el viento continuaba con fuertes ráfagas en la zona.

herida
Una mujer herida tras el viento norte.

Una mujer herida tras el viento norte.

Fuertes ráfagas y daños en distintos sectores

Durante la jornada se registraron complicaciones en varios puntos de San Salvador de Jujuy por la presencia del viento Zonda y el viento norte. Las ráfagas provocaron caída de ramas, cortes de energía y daños en estructuras precarias.

Las autoridades recomendaron evitar circular cerca de construcciones inestables, postes, árboles de gran tamaño y cables caídos, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas.

También solicitaron asegurar chapas, objetos livianos y elementos que puedan desprenderse con el viento para prevenir nuevos incidentes en viviendas y espacios públicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada

Alerta por viento norte en Jujuy: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares

Por el viento norte, los ascensores urbanos estarán fuera de servicio

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por vientos y luego bajan las temperaturas

Las recomendaciones de EJESA por el viento norte en Jujuy

Lo que se lee ahora
jujuy amanecio con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Estadio 23 de Agosto - Copa Argentina video
Deportes.

Volvería la Copa Argentina a Jujuy: qué equipos jugarían y cuándo

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Imagen ilustrativa video
Deportes.

La jujeña árbitra que hará historia al dirigir su primera final

Foto ilustrativa. video
Importante.

Alerta en Jujuy: cuál es la aplicación más usada para las estafas

La frontera Argentina-Bolivia colapsó por compras en Bermejo   video
Sociedad.

Nueva ola de compras en la frontera entre Argentina y Bolivia: largas filas para cruzar a Bermejo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel