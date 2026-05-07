Una pared cayó sobre una casa por el viento norte y una mujer terminó herida

Las intensas ráfagas de viento norte que afectan a la provincia de Jujuy durante este jueves provocaron una situación de extrema tensión en el barrio Campo Verde, donde una mujer sufrió heridas luego del derrumbe de una pared sobre una vivienda.

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Según se conoció, la víctima permanecía dentro de la casa cuando una estructura de la vivienda de al lado cedió por la fuerza del viento. La pared cayó directamente sobre el techo, provocando daños materiales y alcanzando a la mujer que estaba en el interior del inmueble al momento del derrumbe.

El episodio ocurrió sobre avenida Costanera, en medio de la jornada marcada por el viento norte y la alerta meteorológica vigente en distintos sectores de la provincia.

Viento norte (3) Una mujer herida tras el viento norte.

Intervención del SAME en la zona

Tras el incidente, personal del SAME llegó rápidamente al lugar para asistir a la mujer herida. Los profesionales brindaron atención en el domicilio y realizaron las tareas correspondientes para asistir a la víctima luego del impacto de los escombros.

Vecinos del sector advirtieron la situación y colaboraron durante los primeros minutos posteriores al derrumbe, mientras el viento continuaba con fuertes ráfagas en la zona.

herida Una mujer herida tras el viento norte.

Fuertes ráfagas y daños en distintos sectores

Durante la jornada se registraron complicaciones en varios puntos de San Salvador de Jujuy por la presencia del viento Zonda y el viento norte. Las ráfagas provocaron caída de ramas, cortes de energía y daños en estructuras precarias.

Las autoridades recomendaron evitar circular cerca de construcciones inestables, postes, árboles de gran tamaño y cables caídos, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas.

También solicitaron asegurar chapas, objetos livianos y elementos que puedan desprenderse con el viento para prevenir nuevos incidentes en viviendas y espacios públicos.