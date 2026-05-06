Nueva ola de compras en la frontera entre Argentina y Bolivia: largas filas para cruzar a Bermejo

La frontera norte entre Argentina y Bolivia volvió a quedar desbordada este miércoles 6 de mayo , luego de que la caída del peso boliviano generara una nueva fiebre de compras en el paso de Aguas Blancas y Bermejo . Cientos de argentinos cruzan desde temprano para aprovechar precios más bajos en distintos productos y artículos.

Salud. Está prohibida la venta y consumo de carne de burro en Jujuy

Espectáculos. La modelo argentina que brilla en "El Diablo viste a la moda 2"

El movimiento se concentró especialmente en el paso por chalanas, donde se registraron largas filas, empujones y amontonamiento de personas que intentaban cruzar de un lado a otro. La escena se intensificó con el correr de las horas y volvió a poner en debate la dinámica de este corredor fronterizo.

A diferencia de Villazón, en la frontera norte de Salta con Bolivia muchos compradores argentinos aseguran que Bermejo ofrece precios más económicos y productos de mejor calidad . Además, otro factor que favorece el movimiento es que numerosos comercios reciben pesos argentinos , tanto en efectivo como por transferencia.

El cruce entre Aguas Blancas y Bermejo mantiene un movimiento constante por razones comerciales, turísticas y familiares. El paso oficial habilitado es el puente internacional, donde funcionan los controles migratorios y aduaneros. Allí se verifica documentación, ingreso y egreso de personas, y también el traslado de mercadería.

Las chalanas y el movimiento informal

En paralelo al cruce oficial, sobre el río Bermejo operan embarcaciones pequeñas conocidas como chalanas, que permiten pasar de una orilla a la otra en pocos minutos. Sin embargo, este traslado no forma parte del circuito habilitado por las autoridades migratorias y no incluye controles formales ni registro de ingreso o egreso entre ambos países.

El uso de chalanas suele estar vinculado a traslados cortos y actividades comerciales informales. Su funcionamiento depende del nivel del río y de las condiciones climáticas, aunque en jornadas de alta demanda el movimiento puede superar ampliamente la capacidad habitual del paso.

Un fenómeno que crece por el tipo de cambio

El atractivo principal está en la diferencia de precios. La depreciación del peso boliviano frente al peso argentino hace que muchas familias y comerciantes crucen para comprar ropa, calzado, artículos del hogar, tecnología, mercadería y otros productos.

Según la cotización del mercado medio publicada por XE este miércoles 6 de mayo, $1.000 argentinos equivalen a 4,99 bolivianos, con una tasa de 1 peso argentino = 0,004990 bolivianos. En la frontera, sin embargo, medios salteños reportaron una cotización informal más favorable para quienes cruzan a Bermejo, con valores cercanos a 6,6 y 6,8 bolivianos por cada $1.000 argentinos.

Cambio oficial

$1.000 argentinos equivalen a 4,99 bolivianos

1 peso argentino = 0,004990 bolivianos.

Cotización informal

6,6 y 6,8 bolivianos por cada $1.000 argentinos.

Esa brecha entre el valor de referencia y el cambio fronterizo explica parte del flujo masivo que se registra en Aguas Blancas y Bermejo. Para muchos argentinos, el viaje implica una oportunidad de compra; para los comercios de la zona boliviana, significa un fuerte movimiento económico.

Paso de chalanas Paso de chalanas en la frontera Aguas Blancas - Bolivia

El paso oficial

El cruce habilitado entre Argentina y Bolivia en este sector se realiza exclusivamente a través del puente internacional que conecta Aguas Blancas con Bermejo. Allí funcionan los controles de migración y aduana, donde las autoridades verifican documentación y el ingreso o egreso de mercadería.

Las personas que cruzan por este paso deben presentar documento nacional de identidad vigente o pasaporte. En el caso de menores de edad, se exige la autorización correspondiente si no viajan con ambos padres.

En ese punto intervienen organismos como la Dirección Nacional de Migraciones y sus pares bolivianos. El paso cuenta con horarios establecidos y puede registrar demoras en momentos de alta circulación, como fines de semana o feriados.