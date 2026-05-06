Llega una ciclogénesis al centro y norte del país: cómo va a afectar a Jujuy

Una nueva ciclogénesis comenzará a desarrollarse desde este miércoles en el centro y norte de Argentina y avanzará con inestabilidad hacia distintas regiones del país. El fenómeno, que podría extenderse hasta el fin de semana, genera preocupación por su intensidad y por la complejidad que presenta su evolución.

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Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema no se limita al ingreso de un frente frío, sino que podría involucrar la interacción simultánea de dos o tres centros de baja presión, lo que incrementa la variabilidad de las condiciones meteorológicas.

La ciclogénesis impactará principalmente en la región central del país, donde se esperan lluvias persistentes, tormentas y posibles eventos intensos de precipitación. Estas condiciones podrían provocar acumulados significativos de agua en cortos períodos, generando complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Aunque el foco principal estará en el centro, el norte argentino —incluyendo Jujuy— también sentirá los efectos de este sistema, aunque de manera más moderada.

Cómo afectará a Jujuy

En la provincia de Jujuy, el impacto será más leve en comparación con otras regiones, pero no pasará desapercibido. De acuerdo a los pronósticos, se prevé un aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones hacia el jueves y sábado.

Sitios especializados como Meteored indican probabilidades de lluvias del 60% para el jueves y hasta un 80% para el sábado, con acumulados que podrían rondar entre 1 mm y casi 5 mm.

Además, se esperan ráfagas de viento que podrían intensificarse durante los días más inestables, especialmente entre jueves y sábado.

Fuerte descenso de temperaturas en los próximos días

Uno de los efectos más notorios en Jujuy será la baja de temperaturas. Tras jornadas cálidas, con máximas que alcanzan los 25° a 27°C, se anticipa un marcado descenso hacia el fin de semana.

El miércoles se presenta con temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 27°C. Sin embargo, el jueves comenzará el cambio, con una máxima de 22°C y condiciones más inestables.

Para el viernes, el descenso será más evidente, con una máxima de apenas 16°C y una mínima que podría bajar a 8°C. El sábado continuará esta tendencia, con máximas de 11°C y mínimas de 6°C, marcando un ambiente más frío y húmedo.

El domingo se espera una leve recuperación, con una máxima de 18°C, aunque las mínimas seguirán siendo bajas, en torno a los 4°C. Este comportamiento evidencia el ingreso de aire más frío asociado al sistema.

¿Qué es una ciclogénesis?

La ciclogénesis es un proceso meteorológico mediante el cual se forma un sistema de baja presión en la atmósfera. Este tipo de fenómeno suele estar asociado a condiciones de inestabilidad, generando lluvias, tormentas y vientos intensos.

En particular, cuando se habla de ciclogénesis en esta región, se hace referencia a un desarrollo más organizado y potencialmente más intenso de estos sistemas, que pueden evolucionar rápidamente y provocar cambios bruscos en el clima.

La complejidad aumenta cuando intervienen varios centros de baja presión al mismo tiempo, como podría ocurrir en este caso, generando una dinámica más difícil de prever con precisión.

Recomendaciones ante el cambio de condiciones

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar la exposición innecesaria durante tormentas y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento o lluvias intensas.

El monitoreo constante será clave en los próximos días para seguir la evolución de este fenómeno que, aunque tendrá menor impacto en Jujuy, traerá cambios significativos en el clima provincial.