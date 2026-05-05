La caída en los niveles de vacunación en Jujuy no solo preocupa por los números, sino también por sus posibles consecuencias. Desde el sistema de salud advierten que esta situación podría facilitar la reaparición de enfermedades que estaban controladas, como el sarampión.

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Así lo explicó la doctora Patricia Meyer, jefa del servicio de neumología del Hospital Materno Infantil, en diálogo con TodoJujuy .

“La baja en la vacunación puede generar rebrotes” , advirtió la especialista. Entre las principales preocupaciones se encuentra el sarampión , una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente si no hay suficiente cobertura de inmunización.

Además del sarampión, existen otras infecciones que pueden reaparecer si no se sostiene el calendario de vacunación.

Meyer mencionó enfermedades provocadas por bacterias como el neumococo y el haemophilus influenzae, que cuentan con vacunas gratuitas y que pueden generar cuadros graves. “Estas infecciones pueden dejar secuelas neurológicas o incluso provocar la muerte”, explicó.

Embed - Advierten que la baja vacunación puede generar rebrotes de sarampión en Jujuy

La importancia de sostener la vacunación

El esquema de vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a toda la comunidad. Cuando baja el nivel de vacunación, se pierde ese efecto colectivo que impide la circulación de los virus y bacterias.

Desde el sistema de salud insisten en la necesidad de completar el calendario y reforzar la importancia de la vacunación, especialmente en niños. “Las vacunas existen porque hay enfermedades que pueden prevenirse”, remarcó Meyer.