Semana del animal: habrá operativos especiales de castración y vacunación en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una serie de actividades como castraciones y vacunación , en el marco de la Semana del Animal, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer las políticas de salud pública.

Jujuy. Así será el cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy esta semana

Jujuy. Preocupa el abandono de mascotas en San Salvador de Jujuy y refuerzan la vacunación en barrios de la ciudad

La propuesta, impulsada por la Dirección de Zoonosis, incluye operativos territoriales en distintos barrios, donde los vecinos podrán acceder de manera gratuita a servicios esenciales para el cuidado de sus animales.

Durante las jornadas se brindarán prestaciones como vacunación antirrábica, castración, desparasitación y registro de mascotas.

Estas acciones buscan prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la convivencia en los distintos sectores de la ciudad.

Cronograma de actividades

El cronograma se desarrollará en diferentes puntos de la ciudad, en turnos de mañana y tarde:

Lunes 27

De 9 a 12 horas: CPV Combate, CIC Che Guevara (Alto Comedero) y Escuela Bicentenario de la Patria.

De 15 a 18 horas: CIC Alberdi (barrio Alberdi) y CAM San Francisco de Álava (barrio San Francisco de Álava).

Martes 28

De 9 a 12 horas: CIC Copacabana (Alto Comedero) y CPV 12 de Octubre (barrio Almirante Brown).

De 15 a 18 horas: CPV Cuyaya (barrio Cuyaya), Escuela 23 de Agosto y CPV Belgrano (barrio Belgrano).

Jueves 30

De 9 a 12 horas: CPV Chijra (barrio Chijra) y CAM Marcelino Musto (barrio Huaico).

De 14 a 18 horas: CPV General Arias (barrio Kennedy) y CPV Santa Ana.

Convocatoria a la participación

Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas a los distintos puntos establecidos y aprovechar los servicios disponibles.

Asimismo, destacaron la importancia de la participación ciudadana para fortalecer el cuidado animal y contribuir a una mejor calidad de vida en la comunidad.