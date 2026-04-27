Semana del animal: habrá operativos especiales de castración y vacunación en Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una serie de actividades como castraciones y vacunación, en el marco de la Semana del Animal, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer las políticas de salud pública.
La propuesta, impulsada por la Dirección de Zoonosis, incluye operativos territoriales en distintos barrios, donde los vecinos podrán acceder de manera gratuita a servicios esenciales para el cuidado de sus animales.
Nuevos operativos de castración y vacunación
Servicios disponibles para la comunidad
Durante las jornadas se brindarán prestaciones como vacunación antirrábica, castración, desparasitación y registro de mascotas.
Estas acciones buscan prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la convivencia en los distintos sectores de la ciudad.
Cronograma de actividades
El cronograma se desarrollará en diferentes puntos de la ciudad, en turnos de mañana y tarde:
Lunes 27
- De 9 a 12 horas: CPV Combate, CIC Che Guevara (Alto Comedero) y Escuela Bicentenario de la Patria.
- De 15 a 18 horas: CIC Alberdi (barrio Alberdi) y CAM San Francisco de Álava (barrio San Francisco de Álava).
Martes 28
- De 9 a 12 horas: CIC Copacabana (Alto Comedero) y CPV 12 de Octubre (barrio Almirante Brown).
- De 15 a 18 horas: CPV Cuyaya (barrio Cuyaya), Escuela 23 de Agosto y CPV Belgrano (barrio Belgrano).
Jueves 30
- De 9 a 12 horas: CPV Chijra (barrio Chijra) y CAM Marcelino Musto (barrio Huaico).
- De 14 a 18 horas: CPV General Arias (barrio Kennedy) y CPV Santa Ana.
Convocatoria a la participación
Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas a los distintos puntos establecidos y aprovechar los servicios disponibles.
Asimismo, destacaron la importancia de la participación ciudadana para fortalecer el cuidado animal y contribuir a una mejor calidad de vida en la comunidad.
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