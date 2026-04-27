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27 de abril de 2026 - 07:16
Jujuy.

Semana del animal: habrá operativos especiales de castración y vacunación en Jujuy

En el marco del Día del Animal, habrá toda una serie de actividades durante la semana como vacunación antirrábica y castraciones en la ciudad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vacunación antirrábica de mascotas&nbsp;

Vacunación antirrábica de mascotas 

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La propuesta, impulsada por la Dirección de Zoonosis, incluye operativos territoriales en distintos barrios, donde los vecinos podrán acceder de manera gratuita a servicios esenciales para el cuidado de sus animales.

Nuevos operativos de castración y vacunación

Servicios disponibles para la comunidad

Durante las jornadas se brindarán prestaciones como vacunación antirrábica, castración, desparasitación y registro de mascotas.

Estas acciones buscan prevenir enfermedades, controlar la población animal y mejorar la convivencia en los distintos sectores de la ciudad.

Cronograma de actividades

El cronograma se desarrollará en diferentes puntos de la ciudad, en turnos de mañana y tarde:

Lunes 27

  • De 9 a 12 horas: CPV Combate, CIC Che Guevara (Alto Comedero) y Escuela Bicentenario de la Patria.
  • De 15 a 18 horas: CIC Alberdi (barrio Alberdi) y CAM San Francisco de Álava (barrio San Francisco de Álava).

Martes 28

  • De 9 a 12 horas: CIC Copacabana (Alto Comedero) y CPV 12 de Octubre (barrio Almirante Brown).
  • De 15 a 18 horas: CPV Cuyaya (barrio Cuyaya), Escuela 23 de Agosto y CPV Belgrano (barrio Belgrano).

Jueves 30

  • De 9 a 12 horas: CPV Chijra (barrio Chijra) y CAM Marcelino Musto (barrio Huaico).
  • De 14 a 18 horas: CPV General Arias (barrio Kennedy) y CPV Santa Ana.

Convocatoria a la participación

Desde el municipio invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas a los distintos puntos establecidos y aprovechar los servicios disponibles.

Asimismo, destacaron la importancia de la participación ciudadana para fortalecer el cuidado animal y contribuir a una mejor calidad de vida en la comunidad.

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