Preocupa el abandono de mascotas en San Salvador de Jujuy y refuerzan la vacunación en barrios de la ciudad

Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

Mientras avanza la vacunación antirrábica en distintos sectores de la capital jujeña, desde la Dirección de Zoonosis volvieron a poner el foco en una preocupación que sigue creciendo: el abandono de mascotas en varios barrios de San Salvador de Jujuy .

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Esta vez, el operativo se desarrolló en barrio Chijra , donde durante la mañana se colocaron alrededor de 60 vacunas . La actividad forma parte de los recorridos que el área viene realizando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar atención veterinaria básica y preparar futuras jornadas de castración.

Norberto Ríos, de la Dirección de Zoonosis, explicó que estas vacunaciones también sirven como paso previo para intervenir después con otras acciones de cuidado.

“Esta es una vacunación para después poder castrar animalitos en los barrios” “Esta es una vacunación para después poder castrar animalitos en los barrios”

vacunas- perros Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

La gente se acerca, pero el abandono sigue siendo un problema

Ríos destacó que en los operativos se nota una mayor participación de los vecinos y una conciencia que, de a poco, va creciendo. “Se acerca bastante. Hay mucha gente que viene a vacunar, por suerte."

"Se está concientizando un poco más” "Se está concientizando un poco más”

Sin embargo, ese avance convive con una realidad que todavía golpea fuerte: muchos animales siguen siendo abandonados. Según relató, en zonas como Suipacha, Ocloyas y otros sectores de la ciudad aparecen mascotas que luego terminan siendo buscadas por proteccionistas o personas que intentan darles resguardo.

“Hay muchos animales abandonados”, advirtió. En ese marco, explicó que Zoonosis también trabaja en articulación con protectoras animales, que colaboran en el abordaje de estas situaciones.

La escena se repite en varios barrios. No solo en sectores históricamente mencionados por la gran cantidad de perros y gatos, como Alto Comedero, sino también en lugares como Chijra, Suipacha y Campo Verde, donde siguen detectándose animales abandonados o en reproducción constante.

vacunacion - perros Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.

La castración, la herramienta que más recomiendan

Frente a ese panorama, desde Zoonosis remarcan una y otra vez la misma idea: la castración sigue siendo la herramienta más importante para evitar que el problema crezca.

“La castración es lo más recomendable”, dijo Ríos. Y agregó que hoy existen opciones accesibles e incluso gratuitas para quienes no pueden afrontar ese costo.

El mensaje apunta especialmente a las familias que tienen varios animales en casa, algo que también se observa con frecuencia en estos operativos. Según contó, hay vecinos que llegan con dos, tres, cuatro y hasta más mascotas, muchas veces porque fueron rescatadas o aparecieron en situación de abandono.

En el caso de los gatos, explicó, la urgencia es todavía mayor por la velocidad con la que se reproducen. Por eso insistió en que la castración no solo ayuda a ordenar la población animal, sino también a prevenir situaciones de abandono y sufrimiento.

En el caso de los gatos, explicó, la urgencia es todavía mayor por la velocidad con la que se reproducen En el caso de los gatos, explicó, la urgencia es todavía mayor por la velocidad con la que se reproducen

Aunque reconocen que el cambio es lento, en Zoonosis aseguran que hay señales positivas. “Va cambiando. Tardó un poco pero va cambiando”, resumió Ríos, con la esperanza de que cada campaña en los barrios también sirva para construir una convivencia más responsable con los animales.