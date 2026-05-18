Las plantas y el bienestar: una mirada filosófica sobre el vínculo con la naturaleza

El vínculo con las plantas puede generar bienestar emocional, reducir el estrés y despertar una mirada más consciente sobre el entorno . En el Día de la Fascinación por las Plantas , la licenciada en Filosofía Carolina González reflexionó sobre la importancia de detenerse, observar la naturaleza y aprender de los ciclos de la vida vegetal.

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González explicó que el tema de las plantas puede abordarse desde distintas perspectivas y no únicamente desde la filosofía. “Es un tema que si nos ponemos a investigar un poquito sobre este día en particular, es un día reconocido a nivel internacional, a nivel mundial y que ha sido propuesto por una comunidad de científicos europeos. Estaríamos pensando en el tema de las plantas desde una perspectiva filosófica, pero también científica y también religiosa”, señaló.

En ese sentido, destacó que las tres miradas pueden coincidir en un mismo punto: la importancia de las plantas para la vida humana . “Podría ser un tema en el que se pongan de acuerdo estos tres ámbitos del conocimiento que muchas veces están en disputa , que son justamente la filosofía, la ciencia y la religión. Porque los tres estarían insistiendo en la importancia que tienen las plantas para los seres humanos”, afirmó.

Día de la Fascinación por las Plantas Día de la Fascinación por las Plantas

Las plantas como seres vivos con los que compartimos el mundo

González remarcó que hablar de plantas implica reconocer la existencia de seres vivos con los que las personas comparten el espacio cotidiano. “Hay muchas cuestiones que se ponen en juego acá, porque cuando hablamos de las plantas estaríamos planteando la existencia de un ser vivo, que serían en este caso las plantas con las cuales nosotros compartimos un espacio, no solamente con los animales sino también con las plantas”, explicó.

También se refirió a la costumbre de hablarles o hacerles cariño, una práctica que muchas personas realizan y que puede pensarse desde distintas corrientes filosóficas. “Algunas personas decían que hablaban con las plantas, que les hacían cariño. Filosóficamente hablando, en la modernidad por ejemplo hay un filósofo que desarrolló su teoría de las mónadas, Leibniz, a quien él a las plantas les asignaba tener la capacidad de percibir, porque nosotros muchas veces pensamos en la percepción sólo de los animales”, indicó.

Conectarse con el entorno y con uno mismo

La filósofa sostuvo que el vínculo con las plantas está relacionado con la manera en que las personas se conectan con el mundo, la tierra, los seres vivos y el paso del tiempo. “Esto está en relación con muchas cosas, con el mundo, con la tierra, con el resto de los seres vivos, con la temporalidad, con la manera en la que nosotros nos vinculamos con el entorno y el ambiente, con el poder de detenernos a mirar más allá”, expresó.

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Además, señaló que no se trata de una mirada exclusiva del mundo andino, sino de una relación presente en distintas culturas. “Hay una cosmovisión no sólo a nivel andino, sino en todo el mundo. Todas las regiones tienen una manera diferente quizás, pero presente, de vincularse con la naturaleza”, explicó.

Para González, este vínculo puede ser especialmente valioso para quienes viven solos, aunque aclaró que su importancia alcanza a todas las personas. “Ese vínculo es muy importante para una persona que vive sola, que necesita sentir la compañía de algo, que también es un ser vivo. En realidad, es importante para todos, no sólo para aquellos que estarían en su ambiente solos, sino que tiene que ver con una posibilidad de conectarse con el entorno, pero también con uno mismo”, afirmó.

Las plantas enseñan a esperar

Uno de los puntos centrales de su reflexión fue la relación entre las plantas y la temporalidad. Según González, cuidarlas permite comprender otros ritmos y aprender a observar los cambios de cada estación. “Las plantas nos permiten a nosotros saber esperar, saber comprender que en cada una de las estaciones tienen un comportamiento diferente, poder ver más allá”, sostuvo.

También mencionó el libro de Byung-Chul Han, donde el filósofo trabaja la idea del jardín como un espacio de conexión con el entorno y con uno mismo. “Como dice este librito que traje hoy para recomendarles de Han, donde él en realidad es como una especie de diario de este filósofo, en el que él remonta esta idea del viaje al jardín y cómo nosotros nos conectamos con el entorno y con nosotros mismos a partir, por ejemplo, de las plantas”, contó.

Hablarles y ponerles nombre

González también compartió una experiencia personal vinculada al cuidado de las plantas y a la costumbre de ponerles nombre. “Yo conozco mucha gente que le pone nombre a las plantas, yo soy una. El otro día mi mamá me envidiaba tanto una que me decía, ay yo quiero esa plantita. Le digo, bueno mamá lleva a Carmencita, se la llevó y cuando llego a su casa hace unos días la veo que Carmencita estaba medio. Es que a ella no le gusta el sol, le digo y acá entra el sol y a esta planta no le gusta el sol”, relató.

La licenciada remarcó que cuidar plantas también implica aprender sobre sus necesidades, sus características y sus formas de manifestarse. “Los días domingos a la mañana me siento con mis plantas. Incluso no importa la época del año, uno lo hace en el invierno también, aunque hace frío es como tomarse un ratito, un tiempo para cuidarlas. Ellas en cada una de las estaciones van manifestando cosas diferentes”, señaló.

Aprender de la naturaleza

González destacó que hoy incluso existen aplicaciones que permiten identificar qué necesita cada planta, aunque remarcó que el aprendizaje también surge de la observación y del vínculo cotidiano. “Hay aplicaciones en donde uno le hace como una especie de escaneo a la planta y te va señalando qué es lo que esa planta necesita, porque vamos aprendiendo”, explicó.

También mencionó que muchas plantas tienen propiedades y usos que forman parte de los saberes tradicionales. “Es una posibilidad para aprender respecto de la propiedad que tienen las plantas y cómo podemos beneficiarnos de esas propiedades. En el caso del mundo andino, bueno esto siempre ha sido así. La hoja de coca ayuda a un montón de cosas”, afirmó.

Finalmente, González defendió la importancia de conectar con la naturaleza sin prejuicios. “No estamos locos si conversamos con ellas, si le ponemos un nombre. La naturaleza es realmente asombrosa y como dice el autor, es de espíritus libres poder tener esa dicha de conectar con la naturaleza, que no cualquiera lo hace”, cerró.