Ciclamen: la planta ideal para llenar de color el invierno

La planta que resiste el frío y alegra cualquier rincón de la casa

El invierno, el frio y las bajas temperaturas no tiene por qué dejar balcones , patios y jardines sin plantas, flores ni color. Entre las plantas más buscadas para los meses fríos aparece el ciclamen , una especie delicada a la vista, resistente a las bajas temperaturas y capaz de llenar cualquier rincón con flores rosadas, blancas, rojas, violetas o fucsias.

Naturaleza. Crece el interés por las plantas en Jujuy: "Ya no son un lujo, son una necesidad"

Naturaleza. Pachamama y plantas: el vínculo profundo que se vive en Jujuy

Según especialistas en jardinería, el ciclamen es una de las plantas más codiciadas para decorar durante el otoño y el invierno por su belleza, su aroma suave y su capacidad para desarrollarse en climas frescos. Además, se adapta muy bien a macetas, por lo que no hace falta tener un gran jardín para disfrutarla.

Mientras muchas plantas pierden fuerza con la llegada del frío, el ciclamen encuentra en esta época uno de sus mejores momentos . Sus flores tienen pétalos elevados, con una forma particular que parece darle movimiento a la planta, y sus hojas verdes con dibujos plateados también suman atractivo.

Es una opción perfecta para quienes quieren darle vida a una ventana, una galería, una entrada o un balcón. No ocupa demasiado espacio, se luce muy bien en macetas y puede combinarse con otras plantas de invierno como pensamientos, violas o caléndulas, que también son recomendadas para sostener color durante los meses fríos.

Ciclamen: la planta ideal para llenar de color el invierno Ciclamen: la planta ideal para llenar de color el invierno

Dónde conviene ubicar el ciclamen y cómo cuidarlo

El ciclamen prefiere lugares frescos, con buena luz, pero sin sol directo fuerte durante muchas horas. En interiores, puede ir cerca de una ventana luminosa. En exteriores, funciona muy bien en balcones protegidos, galerías o patios donde no reciba heladas intensas de forma directa.

La clave está en evitar los extremos: no conviene ubicarlo junto a calefactores, estufas o lugares demasiado secos, pero tampoco dejarlo expuesto a frío extremo sin resguardo.

El riego es uno de los puntos más importantes. El ciclamen necesita humedad, pero no soporta el exceso de agua. Lo ideal es regar cuando la tierra empieza a secarse y evitar mojar directamente las flores o el centro de la planta.

Un buen truco es colocar agua en el plato de la maceta durante unos minutos y luego retirar el excedente. Así la planta absorbe desde abajo y se evita que el bulbo se pudra.

También es importante que la maceta tenga buen drenaje. Si el agua queda acumulada, las raíces pueden dañarse y la planta empieza a decaer rápidamente.

Una opción linda y simple para el invierno

Para quienes aman las plantas pero no quieren complicarse demasiado, el ciclamen puede ser una gran elección. Solo necesita un lugar fresco y luminoso, riego moderado y algo de atención para retirar flores marchitas.

Ese pequeño gesto ayuda a que la planta siga generando nuevas flores y se mantenga vistosa por más tiempo. En semanas grises o frías, tener una maceta con ciclámenes puede cambiar por completo un rincón de la casa.

Otras plantas que también resisten el frío

Además del ciclamen, hay otras especies ideales para esta época.

pensamientos: son muy elegidos porque florecen mucho, toleran heladas leves y tienen una enorme variedad de colores.

son muy elegidos porque florecen mucho, toleran heladas leves y tienen una enorme variedad de colores. violas: son resistentes y se adaptan bien a macetas, siempre que tengan riego regular y suelo con materia orgánica.

son resistentes y se adaptan bien a macetas, siempre que tengan riego regular y suelo con materia orgánica. caléndula: es otra aliada del invierno, con flores amarillas y naranjas que aportan calidez al jardín y atraen polinizadores

es otra aliada del invierno, con flores amarillas y naranjas que aportan calidez al jardín y atraen polinizadores lavanda: puede ser una buena opción, aunque necesita bastante sol y buen drenaje.

Cuidados básicos: