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17 de mayo de 2026 - 16:25
Deportes.

Se conoció el parte médico de Álex Márquez tras el brutal accidente en MotoGP

El piloto español Alex Márquez, sufrió un brutal accidente en el MotoGP de Cataluña en España y generó una gran preocupación en el mundo del motociclismo.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Piloto español Alex Márquez

Piloto español Alex Márquez

El piloto español Álex Márquez será operado este domingo luego del violento accidente que sufrió durante el MotoGP de Cataluña, un episodio que generó enorme preocupación en el circuito y entre los fanáticos del motociclismo.

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Horas después del choque, se difundió el parte médico oficial con detalles de las lesiones sufridas por el corredor.

Qué lesiones sufrió Álex Márquez

Según informaron desde el entorno del piloto, Márquez sufrió una fractura marginal de la vértebra C7 y una fractura en la clavícula derecha como consecuencia del fuerte impacto.

Además, confirmaron que será intervenido quirúrgicamente por el equipo médico del Hospital General de Catalunya con el objetivo de estabilizar la lesión mediante la colocación de una placa.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre los tiempos estimados de recuperación.

Cómo ocurrió el accidente

El dramático episodio se produjo luego de un problema mecánico en la KTM de Pedro Acosta, situación que desencadenó una fuerte caída de Álex Márquez en plena competencia.

El impacto fue de tal magnitud que la carrera debió ser interrumpida durante varios minutos mientras los equipos médicos asistían al piloto.

Tras el accidente, una ambulancia ingresó rápidamente a la curva diez del circuito para trasladarlo al centro médico y posteriormente derivarlo a una clínica de Barcelona para estudios más exhaustivos.

El estremecedor detalle que generó preocupación

La violencia del choque quedó reflejada en una impactante imagen: el visor del casco de Márquez salió despedido tras el golpe, lo que generó alarma inmediata en el paddock.

Además, varios restos de la Ducati quedaron esparcidos sobre la pista y alcanzaron a otros competidores que circulaban detrás.

Entre ellos estuvo el italiano Fabio Di Giannantonio, quien recibió el impacto de una de las cubiertas de la moto de Márquez y terminó cayendo al asfalto.

Fabio Di Giannantonio también resultó afectado

El piloto italiano logró evitar consecuencias mayores de manera milagrosa, ya que el neumático pasó muy cerca de su cabeza tras desprenderse de la Ducati accidentada.

Luego de la caída, Di Giannantonio mostró claros gestos de dolor mientras se sujetaba una de sus manos.

El corredor forma parte del equipo vinculado al expiloto italiano Valentino Rossi.

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