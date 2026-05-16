Las jujeñas heridas en la explosión de Santa Cruz siguen internadas y necesitan ayuda

Las dos jujeñas que fueron víctimas de la explosión de un edificio en Santa Cruz continúan internadas en terapia intensiva y se encuentran estables, según informó la familia a TodoJujuy. Se trata de Daiana , de 38 años, y su hija Mía, de 11, quienes resultaron gravemente heridas con quemaduras y permanecen bajo atención médica en distintos hospitales.

La hermana de Daiana confirmó que ambas “ vienen evolucionando bien ” y que en las últimas horas hubo una novedad alentadora en el cuadro de la mujer, ya que este sábado le retiraron el respirador.

Daiana, de 38 años, permanece internada en el hospital de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. De acuerdo con lo informado por su hermana, continúa en terapia intensiva, estable y con una evolución favorable.

“Ambas continúan internadas en terapia intensiva y están estables. Vienen evolucionando bien. Daiana está internada en el hospital de Las Heras, provincia de Santa Cruz, y hoy le sacaron el respirador”, expresó la familiar.

Además, contó que la mamá de Daiana ya se encuentra junto a ella y analiza la posibilidad de gestionar un traslado a Buenos Aires, con el objetivo de que madre e hija puedan estar en la misma provincia durante el proceso de recuperación.

explosión en santa cruz Así quedó el lugar tras la explosión.

Mía permanece internada en el Hospital Garrahan

Mía, de 11 años, está internada en el Hospital Garrahan, en la provincia de Buenos Aires. La niña se encuentra acompañada por sus hermanas Rocío y Nara, mientras la familia sigue de cerca su evolución.

La intención de la familia es poder reunir a Daiana y Mía en una misma provincia, teniendo en cuenta que actualmente permanecen internadas en lugares distintos tras haber sido afectadas por la explosión.

La familia pide oración y ayuda por las pérdidas materiales

Además del pedido por la salud de Daiana y Mía, la hermana de la mujer remarcó la importancia de seguir rezando y acompañando a todas las personas que fueron víctimas de esta lamentable situación.

También solicitó colaboración por las pérdidas materiales que sufrió la familia, ya que gran parte del edificio se incendió y se quedaron sin sus pertenencias. Por ese motivo, necesitan ayuda para afrontar esta etapa mientras continúan pendientes de la recuperación de ambas.