Piden ayuda para las jujeñas que sufrieron la explosión en Santa Cruz: cómo ayudar

Mia y Daiana Estrada necesitan la ayuda de todos.

Dos jujeñas, madre e hija, permanecen en grave estado de salud tras la explosión ocurrida en Perito Moreno, Santa Cruz, donde murieron tres personas. Se trata de Mía Estrada, de 11 años, y su mamá, Daiana Estrada, de 38, quienes sufrieron graves quemaduras y necesitan colaboración para afrontar distintos gastos vinculados a la atención médica, traslados, estadía y medicamentos.

Según informaron familiares a TodoJujuy, Mía fue derivada al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, con quemaduras en el 80% de su cuerpo. En tanto, Daiana fue trasladada al Hospital Distrital de Las Heras, también con gran parte del cuerpo afectado por las quemaduras.

La familia pide colaboración para afrontar los gastos Ante la delicada situación, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos que permitan acompañar el tratamiento y cubrir los gastos que surgen a partir de la internación y los traslados.

“Daiana Estrada todavía se encuentra en gravedad con el 80% del cuerpo quemado, tanto como la nena, y lo que estamos pidiendo es lo que sea para poder ayudar con los gastos médicos, viajes, estadía, internación y medicamentos”, expresaron familiares a TodoJujuy.

Alias para colaborar Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al siguiente alias: fiore.cruz0, el cual está a nombre de Leticia Fiorella Cruz. Tambien recalcaron que ese y RELKIKE (que sale a nombre de Raul Enrique Lamas), son los dos únicos alias de la familia para poder colaborar. La familia remarcó que cualquier aporte será de gran ayuda en este momento, debido a la gravedad del cuadro de ambas y a los gastos que deben afrontar durante la internación y el acompañamiento médico. Ayuda a las jujeñas Sobre la explosión La explosión e incendio ocurridos el domingo por la noche en un complejo habitacional de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, mantiene en vilo a familias jujeñas luego de confirmarse que dos mujeres oriundas de la provincia se encuentran entre las personas más afectadas por la tragedia. Embed

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