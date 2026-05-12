Una ciudad jujeña entre las más frías del país: mirá el ranking de temperaturas

El ingreso de aire polar provocó un marcado descenso de temperaturas en Argentina y ubicó a La Quiaca como la segunda ciudad más fría del país este lunes 11 de mayo. Según los datos compartidos por el Servicio Meteorológico Nacional , el Observatorio de la ciudad fronteriza registró -4.3°C.

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De acuerdo al ranking del SMN, La Quiaca quedó en el segundo lugar entre las localidades con temperaturas más bajas del país. El registro más frío se dio en Santa Rosa de Conlara, en San Luis, que marcó -4.4°C. Apenas por debajo se ubicó La Quiaca, con -4.3°C.

El ranking de las ciudades más frías del país quedó de la siguiente manera:

Santa Rosa de Conlara: -4.4°C La Quiaca Obs: -4.3°C Uspallata: -4°C Jáchal: -3.4°C Junín: -2.2°C Bariloche: -2.2°C Villa Reynolds: -2.2°C Coronel Suárez: -2.1°C Malargüe: -1.9°C Bolívar: -1.5°C

frío tiempo

Heladas y mañanas muy frías dominan esta semana en Argentina

La circulación de aire frío ya se instaló sobre gran parte de la zona central de Argentina y será una de las principales características meteorológicas de esta semana.

Las bajas temperaturas se sentirán especialmente durante las primeras horas del día, con heladas de variada intensidad en amplios sectores de la región pampeana, Cuyo y parte del Litoral.

Tiempo estable y pocas lluvias

Otro de los rasgos dominantes de los próximos días será la estabilidad atmosférica. La presencia de aire seco en las capas bajas de la atmósfera limitará de manera significativa el desarrollo de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones.

El predominio de condiciones estables se mantendrá durante prácticamente toda la semana. Además, los bajos niveles de humedad dificultarán la formación de sistemas de precipitación organizados sobre el centro del país.