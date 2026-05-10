El frío se hará sentir este domingo con una jornada despejada

El clima tendrá un marcado descenso de temperatura este domingo en San Salvador de Jujuy, donde se espera una jornada estable, con cielo despejado y un amanecer muy frío.
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El pronóstico anticipa un domingo frío en San Salvador de Jujuy, con cielo despejado, máxima de 15°C y bajas temperaturas.
El clima tendrá un marcado descenso de temperatura este domingo en San Salvador de Jujuy, donde se espera una jornada estable, con cielo despejado y un amanecer muy frío.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la capital jujeña registrará temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 0°C y 2°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima rondaría entre los 15°C y 16°C. ç
Las condiciones del tiempo mejorarán notablemente en comparación con jornadas anteriores, ya que no se esperan lluvias y el cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte del domingo. Además, se prevén vientos leves del sector este, lo que favorecerá una sensación térmica fría durante la mañana y la noche.
El descenso de la temperatura estará acompañado por una importante amplitud entre la mañana y la tarde, algo habitual para esta época del año en la provincia. Por eso, recomiendan salir abrigados durante las primeras horas y mantener precaución especialmente en zonas altas y rutas donde podrían registrarse bancos de neblina o heladas aisladas.
El buen tiempo también favorecerá las actividades al aire libre y el movimiento turístico del fin de semana en distintos puntos de Jujuy, especialmente en la Quebrada y Valles, donde se espera un domingo con sol y temperaturas agradables durante la tarde.
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